Andorra es classifica pels Mundials absolut masculí i el sub-18 femení

Dies enrere la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) confirmava el que tenia clar que passaria per temes pressupostaris, la cancel·lació temporal del seu programa de 3x3. Tot està en stand by esperant moviments que, de moment, no es produeixen. Ahir l’ens rebia la confirmació de la FIBA que s’han classificat la selecció masculina absoluta i la sub-18 femenina per participar al Mundial. A final d’aquest mes s’ha de confirmar si hi seran presents.



«El fet de classificar-se per mèrits propis té molt valor», destaca Jaume Tomàs, director tècnic de la FAB. En aquesta ocasió la federació no ha pogut fer entrar els quatre combinats. Aquesta circumstància té una ràpida resposta: «En el moment que deixes de treballar estàs mort. Has de ser molt constant i fer feina per poder entrar. Nosaltres aquest any, sent previsors, hem hagut de reduir l’activitat. Si s’hagués mantingut el volum haguéssim clasificat els quatre equips». La masculina sènior s’ha guanyat el lloc ocupant l’onzena plaça del rànquing, de vint participants que hi haurà, mentre que la sub-18 femenina ho ha fet en la dotzena plaça.

El 30 de novembre és la data límit per confirmar la participació en aquestes competicions. La ciutat francesa de Nantes acull l’esdeveniment absolut del 17 al 28 de juny del 2017, mentre que la xinesa de Chendu alberga la femenina sub-18 del 28 de juny al 2 de juliol. A dia d’avui no s’atreveix a vaticinar si hi podran ser presents, perquè «tenim diferents fronts oberts, però anem contrarellotge».