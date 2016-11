Joan Vinyes participarà al Ral·li Mediterrani

En el tram final de la seva recuperació i en perfectes condicions per a la conducció, Joan Vinyes segueix aprofitant les oportunitats per competir. Participa dissabte al Ral·li Mediterrani, que és la penúltima cita del calendari del Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt i que serà decisiva per als pilots que estan lluitant per la general en les diferents categories.



La prova es disputa a la localitat alacantina de La Nucia. L’objectiu amb el que competeix Vinyes no difereix amb què va fer-ho recentment al Ral·li de Llanes. «Segueix sent el mateix, completar el ral·li i seguir sumant quilòmetres en el procés de recuperació que estic fent. També és cert que en aquesta ocasió sortiré amb més confiança gràcies a l’experiència, molt positiva, que vaig tenir a Llanes, la qual va ser la tornada als ral·lis després d’un any i mig», indica el pilot.

El traçat amb què es trobarà el coneix bé. Es tracta d’un «ral·li molt atractiu, les especials seran les de sempre encara que algunes es disputen en sentit contrari a l’habitual. Són molt llargues i de vegades es compliquen, sobretot les que es disputen a l’últim bucle i sense llum natural, perquè la boira apareix quan menys t’ho esperes». S’ho pren amb calma perquè «aquesta vegada no ens juguem res, intentarem fer-ho tan bé com sigui possible amb el Swift per seguir millorant la confiança i intentar reptes més exigents en el futur». Aquest ral·li valencià compta amb un recorregut de 440,357 quilòmetres, dels quals 177,984 són de velocitat, dividits en vuit especials. D’elles la meitat són diferents.

Victòries a Almeria / Els pilots andorrans van tenir un paper més que destacat a la Pujada del Mármol, puntuable per al Campionat d’Andalusia de muntanya. Gerard de la Casa va adjudicar-se una de les dues curses que van disputar-se i a l’altra va quedar segon. Edgar Montellà també se’n va adjudicar una.

A la classificació absoluta, De la Casa va guanyar la primera cita, mentre que a la segona només era superat per Humberto Janssens. Montellà, en la categoria Speed Car, va imposar-se en la primera carrera, però en la segona un toc el deixava fora de cursa en trencar el radiador.