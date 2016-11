Pretemporada amb molta càrrega física i poques hores a la neu

La pretemporada de Lluís Marín està tenint molt físic i poca neu. Aquesta és la planificació seguida per l’equip de França de la Copa del Món, on es troba integrat el rider de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Aquesta no és una circumstància que el preocupi, tot el contrari, però també fa que no pugui tenir les sensacions adequades per conèixer a que pot aspirar el pròxim curs.



Ahir iniciaven una estada a l’estació austríaca d’Hintertux (Àustria), on practicaran en un circuit curt, d’uns vint segons que servirà per exercitar-se en les línies rectes. Posteriorment es desplaçaran a Pyha (Finlàndia) on sí que podran tenir l’oportunitat de trobar-se amb un traçat de majors dimensions. Perquè fins el moment la preparació s’ha centrat sobretot en la càrrega física. «Portem molts pocs dies de neu. Al juny quasi no vam ni esquiar i des del maig hem fet molt físic», assenyala Marín. Aquest fet permet que «a nivell físic em trobi molt bé per tota la feina que portem fent». Anteriorment havien realitzat una estada a Argentina de vint dies. Desenvolupar poca tasca sobre el terreny no és cap handicap, ja que «en altres pretemporades esquiar poc m’ha anat força bé i després m’han sortit bons anys».

Vuit proves al calendari / La pròxima temporada la Copa del Món de boardercross comptarà amb un calendari amb vuit cites. Obrirà la programació la de l’estació de Montafon (Àustria), que es desenvoluparà del 15 al 18 de desembre. La resta de curses seran el 2017. La primera de l’any serà als Estats Units, a Solitude, del 19 al 22 de gener. La resta de proves són a Bansko (Bulgària) del 2 al 5 de febrer, Feldberg (Alemanya) del 10 al 12 de febrer, Kazan (Rússia) del 24 al 26 de febrer, La Molina (Espanya) del 4 al 5 de març i Veysonnaz (Suïssa) del 24 al 26 de març. Comptar amb un calendari amb aquest nombre de proves satisfà els riders, que en campanyes anteriors s’havien trobat amb una programació extremadament limitada, que els condicionava i trencava el ritme de competició. Tenir aquestes curses «ho agraïm moltíssim, perquè temporades enrere vam tenir molt poques oportunitats per competir i és una circumstància que no ens agrada gens». A més també hauran d’afrontar els Campionats del Món de Sierra Nevada, del 7 al 19 de març. «És una temporada preolímpica i espero seguir amb les bones sensacions amb què vaig acabar l’anterior».



El poc bagatge que té aquesta pretemporada a la neu fa que «no tingui les sensacions adequades» per saber exactament com es troba sobre la taula i plantejar-se objectius a llarg termini. Fins que no passi més hores lliscant «se’m fa difícil dir-ho», però confia en «seguir amb la mateixa dinàmica. Els últims anys estic seguint una línia ascendent. Sé que estar entre els millors és molt complicat, però ho intentaré. Estar entre els cinc primers estaria realment molt bé».