991,47 € de salari mínim

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’ahir dimecres, Jordi Cinca va anunciar una altra pujada del salari mínim d’un 1,5% per a l’any 2017 tal i com s’ha fet aquest mateix any. D’aquesta forma, el salari arriba als 991,47 euros mensuals, o el que és el mateix, als 45,76 euros diaris. Després de la pujada del mateix percentatge iniciada l’any passat, el Govern preveu arribar a la meitat del salari mig del país –situat en els 1.976,19 euros al juliol de 2016– a través de pujades anuals successives del mateix percentatge fins al final de la legislatura. D’aquesta forma es fa un pas endavant en una de les promeses electorals més publicitades durant el període electoral.



Jordi Cinca va mostrar d’aquesta manera la voluntat del Govern de modificar la tendència de la legislatura anterior en la qual, desafortunadament, «el salari mínim es va allunyar molt d’aquest objectiu», molt «necessari» per als treballadors del Principat. En aquesta línia, va destacar el ministre portaveu, «tenim la intenció d’acomplir les recomanacions del Comitè Europeu de Drets Socials». Cal destacar també que el Codi de relacions laborals regula el salari mínim per hora, i també preveu els percentatges de reducció que pot experimentar aquest en el cas dels treballadors menors de 18 anys: 20% els de 14 i 15 anys; 15% els de 16 anys i 10% els de 17 anys.

Calendari laboral / Pel que fa referència al calendari laboral del proper any, aquest no presenta modificacions de rellevància en comparació al del curs anterior. S’estipulen, doncs, 14 dies de festa de compliment obligatori, retribuïts i no-recuperables, per als rams de la construcció, les indústries en general, les oficines, els establiments bancaris, les perruqueries, el transport i la distribució de mercaderies, i els serveis no relacionats directament amb el turisme.



Els treballadors dels altres sectors –directament relacionats amb el turisme– gaudeixen com l’any anterior de la mateixa quantitat de dies festius, retribuïts i no-recuperables malgrat que, a causa de les particularitats del sector, les festes poden traslladar-se a qualsevol altre dia a excepció de l’1 de gener, el 14 de març, el 8 de setembre i el 25 de desembre.