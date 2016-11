L’estació de busos operarà abans del 15 de novembre

L’estació d’autobusos d’Andorra la Vella entrarà en funcionament «durant la primera quinzena de novembre», segons va afirmar el ministre portaveu, Jordi Cinca. D’aquesta manera s’endarrereix lleugerament la seva data d’entrada en funcionament, que estava prevista per a finals del mes passat. Malgrat el retard, Cinca va manifestar la importància de complir l’objectiu més important «d’entrar en funcionament abans del mes de desembre».



Pel que fa al concurs de la gestió de la mateixa, la seva prorrogació va ser promoguda per petició de les mateixes empreses licitadores. Amb la seva cloenda el passat dilluns, finalment sembla que una UTE –tal com demanava el Govern com a forma de gestió primordial– constituïda per set empreses de transport del Principat en serà l’escollida. No obstant, encara resta la validació del Departament de Transport perquè confirmi que la proposta compleix amb tots els requisits demandats al plec de bases.