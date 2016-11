Notícia Fiñana vol comparèixer davant la ‘comissió BPA’ El cap de la Uifand pretén esvair els dubtes sobre la seva actuació Carles Fiñana a la presentació de la Memòria 2015 de la Uifand, la setmana passada. Autor/a: SFGA/CESTEVE

El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, ha demanat per escrit comparèixer davant de l’anomenada comissió BPA, segons va poder confirmar ahir EL PERIÒDIC.



Fiñana ha proposat motu proprio respondre les preguntes dels membres de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera per esclarir els dubtes sobre la seva actuació i la de la Uifand davant l’afer BPA. Durant la presentació de la Memòria d’activitats 2015 de la Uifand, exposada la setmana passada, Fiñana va assegurar que no tenia cap indici que el departament del Tresor dels Estats Units (FinCEN) emetés la famosa nota que va provocar la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA).



L’endemà, però, es va posar en entredit que Fiñana no conegués res sobre el cas abans del 6 de març, quan el cap de Govern ho va informar al seu cercle. Tot i haver estat investigant l’entitat BPA des del 2010 per un presumpte cas de blanqueig –que des de l’extinta entitat s’ha assegurat que va ser la banca qui en va notificar la sospita a la Uifand–, Fiñana ha reiterat que no hi havia cap sospita de l’emissió de la nota.



Amb tot, els grups parlamentaris de l’oposició van manifestar els seus dubtes sobre les explicacions de Fiñana sobre l’afer BPA. El cap de la Uifand va emetre un comunicat de premsa per insistir en què no tenia cap indici i ara ha emès la missiva al Consell General per sol·licitar comparèixer, per voluntat pròpia, a la comissió BPA.



Fiñana respondrà les qüestions que li plantegin els consellers generals Ladislau Baró i Miquel Aleix, pel Grup Parlamentari Demòcrata; Josep Pintat i Jordi Gallardo, pel Grup Parlamentari Liberal, i Pere López (PS) i Víctor Naudi (SDP), pel Grup Parlamentari Mixt.



La setmana que ve compareixerà a la comissió, a petició dels seus membres, l’exadvocat dels accionistes majoritaris de BPA, Jaume Bartumeu, excap de Govern i president d’SDP. També està prevista, però encara no hi ha cap data fixada, la compareixença del cap de Govern, Toni Martí.