Notícia Vives apel·la la Constitució per rebutjar l’avortament El copríncep defensa l’acostament a Europa i subratlla l’estabilitat Vives saluda una padrina, ahir. Autor/a: ANA/J.R.

El copríncep episcopal Joan Enric-Vives insisteix que «cal respectar el dret a la vida en totes les seves fases» i recorda que «la nostra Constitució és molt bonica i positiva èticament en aquest tema», en referència a la campanya que l’entitat Stop Violències ha endegat per demanar al Consell General que legalitzi la interrupció de l’embaràs en tres supòsits: violació, perill de la vida de la mare i malformació del fetus.



«Em semblaria bé que féssim cas a la nostra Constitució, que diu que cal respectar la vida en totes les seves fases», subratlla. El cap d’Estat ho va declarar ahir durant la visita pastoral a Santa Coloma, que el va portar, entre d’altres llocs, al centre sociosanitari El Cedre i la residència geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar.



Europa i la moció / El copríncep també va fer referència a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea com un element «molt important i irreversible» perquè «Andorra no pot deixar d’estar als màxims organismes europeus». Amb tot, va remarcar que s’ha de fer valer la condició d’Estat «petit» i, per tant, s’hauria de «respectar al màxim les especificitats del país perquè no ens caigui un cúmul de legislacions que ens vinguin d’Europa». Vives va dir que és molt important «la unanimitat del poble» i el fet de «no donar una imatge de dubte respecte d’aquest acostament».



Quant a la moció de censura al Govern proposada pels Liberals, el copríncep va matisar que «al Parlament hi ha majoria absoluta i, per tant, la població pot estar tranquil·la perquè l’estabilitat està assegurada».