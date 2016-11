Notícia Més de 64.500 vehicles entren durant el pont de Tots Sants La festivitat tanca amb un balanç positiu tant per als comerços com per als hotels Trànsit dens i molta gent al carrer de la Unió durant el pont de Tots Sants. Autor/a: EMILIO PRENAS

El pont de Tots Sants s’ha conclòs amb una entrada de més de 64.500 vehicles, segons dades facilitades per l’Agència de Mobilitat i Transport Públic. Aquesta xifra supera en un 11% les previsions de la setmana passada que calculaven l’arribada d’uns 58.000 turismes. Concretament, en van entrar 22.700 per la frontera del Pas de la Casa –se n’esperaven més, fins a 23.500– i un total de 41.800 des del Riu Runer, superior a les previsions que rondaven els 34.500.



Un augment d’entrada de vehicles que també es va notar a nivell comercial. Segons van indicar diversos comerciants, el balanç del pont va ser positiu també des del punt de vista de les vendes. La presidenta de l’Associació de Comerciants de l’avinguda Carlemany, Susagna Venable, va indicar que «ha estat un bon pont amb molta afluència», especialment el diumenge. «El dissabte la gent mirava i el diumenge va ser el dia de comprar», va exposar. Dilluns, va afegir, va ser un dia «més fluix malgrat que també va anar bé». Dimarts, «l’afluència ja era menys perquè la gent marxava».



A grans trets, Venable va apuntar que «aquest pont ha funcionat millor que l’any passat», tot i que va recordar que la comparació és difícil perquè l’any passat l’1 de novembre va caure en diumenge i, per tant, no hi va haver pont. També va informar que l’inici de l’Andorra Shopping Festival «sempre ajuda a animar la gent a comprar».



Per la seva banda, el representant dels comerciants, Joan Babot, va fer una valoració més prudent tot i destacar que «el calendari d’enguany ha ajudat a millorar el balanç respecte l’any passat». Segons Babot, la festivitat de Tots Sants ha servit per aconseguir «millors xifres que un cap de setmana normal però sense que sigui cap exageració».



Ple hoteler a les parròquies centrals/ El calendari també va influir en les xifres registrades als hotels, especialment a les parròquies centrals. Així, segons dades de la Unió Hotelera (UHA) el dissabte i el diumenge a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany l’ocupació va arribar gairebé al 100% a tots els hotels, una xifra superior al 90% esperat. Els establiments de Sant Julià de Lòria també van veure una millora respecte a les previsions arribant a superar el 95% d’ocupació el cap de setmana. A les parròquies altes, en canvi, l’ocupació va ser més baixa, marcat, en certa mesura també, perquè molts hotels estan encara tancats.



Des de la UHA van opinar que és difícil fer una comparació amb les xifres registrades l’any passat pel fet que caigués en diumenge, la qual cosa va fer que la afluència fos menor. Així, van comparar les xifres de Tots Sants amb les obtingudes la festivitat del 15 d’agost o per la Puríssima.



La presidenta de l’Associació d’Autèntics Hotelers d’Andorra, Cristina Canut, també va confirmar els alts percentatges d’ocupació a les parròquies centrals d’aquests quatre dies festius. «El Pont ha anat molt bé al centre, hem estat pràcticament plens des de divendres fins dimarts al matí», va informar. Unes dades que «han estat una bona sorpresa», va considerar.



Tot plegat ho va atribuir també «més a un tema de calendari que no pas a un tema econòmic». Sigui com sigui, va insistir, «ens ha anat bé». Ara bé, Canut va recalcar que ahir l’ocupació només arribava a un 10% i que, per tant, «han estat tres o quatre dies molt bons però una flor no fa un jardí».