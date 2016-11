Notícia El Govern preveu un dèficit de la CASS de 42,5 milions el 2017 La partida de la parapública per a l’any vinent creix en 5,8 milions d’euros respecte el 2016

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) tindrà un dèficit de 42,5 milions el 2017, segons les previsions de l’Estat. Una xifra que supera en 6,1 milions el dèficit previst per al 2016 (-36,4 milions). Tot plegat provoca que el pressupost del 2017 incorpori un increment de 5,8 milions respecte el 2016 a la partida destinada a la parapública. En total, doncs, la CASS percebrà 47.527.180,75 euros, dels quals 42,5 milions estaran destinats a eixugar el deute de la branca general i cinc milions al finançament de les pensions no contributives.



Així ho va explicar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, que va recordar que la branca general de la CASS acumula dèficit «de forma sistemàtica» des del 2007 superant els 25 milions de despesa a partir del 2010. No és fins el 2011 però, que les xifres negatives de la sanitat comencen a tenir un impacte directe en el pressupost de l’Estat perquè, tal com va constatar Cinca, «fins aleshores el dèficit es finançava a través de les reserves». Una vegada acabades aquestes reserves, el Govern es dota de partides pressupostàries destinades a eixugar aquesta despesa.



Per tot, el ministre portaveu va insistir en la necessitat de signar un Pacte d’Estat amb tots els grups parlamentaris per debatre una reforma «profunda» del model sanitari. «Si no aturem aquesta tendència i només es pot aturar amb canvis estructurals, arribarà un moment que tindrà una incidència en el pressupost de l’Estat que serà inassumible», va sentenciar. I va alertar que, de seguir així, «només hi haurà dues vies possibles: o bé es reduiran substancialment partides destinades a altres serveis, o bé s’haurà de buscar un increment d’ingressos que comportarà més pressió fiscal».



1,4 milions més al saas / El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) també rebrà una transferència d’1,4 milions més que el 2016. Segons va explicar Jordi Cinca «és la primera vegada en cinc anys que aquesta transferència torna a augmentar». En aquest sentit, va recordar que el 2015 va arribar al seu punt més baix per sota dels 12 milions d’euros però que «l’ajust en els serveis sanitaris, l’ajust especialment en la institució més important del SAAS, l’Hospital, té un límit i aquest any si volem mantenir tots els serveis que s’estan prestant avui en dia ja no tenim recorregut a la baixa i per això hi ha aquest increment».



El responsable de la cartera de Finances també va posar de relleu un augment d’1,7 milions d’euros destinats a fer front a l’atenció a persones i famílies en temes sociosanitaris i d’accés a l’habitatge.



Tot plegat, juntament amb una reclassificació de la partida de transport públic escolar de cinc milions, sumen un augment de 15 milions d’euros a les transferències corrents del 2017. En total, doncs, aquesta partida s’eleva als 206,9 milions d’euros.