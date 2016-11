Notícia L’Executiu agafarà 28 milions d’Andorra Telecom Aquests diners s’incorporen a la partida d’ingressos patrimonials i rebaixen el dèficit de l’Estat

El projecte del pressupost del Govern per a l’any vinent preveu utilitzar el cent per cent dels beneficis d’Andorra Telecom, que es calcula que arribaran als 28 milions. Així ho va explicar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, que va recordar que també s’utilitzen el 30% dels beneficis de FEDA i que agafar aquests dividends de les dues empreses «no és novedós i és de sentit comú». Aquests diners s’incorporen a la partida d’ingressos patrimonials i rebaixen el dèficit de l’Estat.



Cinca va reiterar la justificació de la decisió presa el 2014 de repartir la totalitat dels beneficis de la companyia telefònica amb el fet que «Andorra Telecom té prou reserves per tirar endavant les seves inversions sense perill». De fet, va augurar que «si les previsions es compleixen la companyia acabarà la legislatura amb més reserves que el 2011 tot i estar repartint més dividends». I això, va exposar, «avala la decisió pressa».



El responsable de Finances va recordar que el 2015 el Govern va utilitzar els 19 milions de beneficis d’Andorra Telecom i els 26 el 2016. L’augment de dos milions més de beneficis de cara al 2017 reflecteix, tal com va exposar Cinca, «que els beneficis d’Andorra Telecom van a l’alça».



El ministre també va manifestar que la societat té unes reserves de 250 milions d’euros, més que suficients per fer front a les inversions previstes per als propers 10 anys.



L’impacte del Roaming / Amb tot, l’Executiu preveu que de cara al 2018 i al 2019 els ingressos de la companyia telefònica vagin a la baixa a causa de l’impacte que tindrà la supressió del roaming. En aquest sentit, Cinca va deixar clar que aquesta font d’ingressos «no desapareixerà ni del tot ni d’un dia per l’altre», ja que Andorra no forma part de la Unió Europea i, per tant, haurà de negociar les tarifes d’itinerància amb cada país.



Sigui com sigui, i amb l’objectiu de corregir la caiguda de beneficis i la conseqüent rebaixa dels dividends que rep el Govern, el ministre va insistir en la necessitat de redefinir el model sanitari per disminuir les despeses de la CASS, així com diversificar l’economia per obtenir ingressos sostinguts.