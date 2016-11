Notícia El preu del tabac pujarà un 10% i els seus ingressos només un 4% El Govern atribueix la diferència a una tendència a la baixa de les importacions Un establiment amb diferents paquets de tabac. Autor/a: ALEX LARA

El projecte de pressupost del 2017 preveu un augment dels ingressos de la taxa de consum –que grava la importació de tabac per manufacturar– del 4,03%. Aquest augment es calcula tenint en compte que el primer semestre del 2017 la taxa del preu del tabac s’incrementarà un 10%. Amb tot, el pressupost de l’Estat mostra una pujada només del 4% per la tendència a la baixa dels darrers anys del volum important. Així ho va explicar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, que va posar de manifest que, en total, els ingressos per tabac passaran de 102 a 106,5 milions d’euros. «L’increment d’ingressos no està a l’alçada de l’increment de la taxa per la lleugera tendència a la baixa del volum d’importacions dels darrers anys», va aclarir.



D’altra banda, pel que fa als impostos indirectes, el pressupost per l’any vinent preveu un increment del 21,4% respecte el 2016, arribant als 74,2 milions pressupostats. Aquest augment respon bàsicament a dos factors: l’IRPF i l’Impost de renda dels no-residents.