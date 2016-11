Notícia L’IGI reduït s’eliminarà l’1 de juny del 2017 L’eliminació no tindrà un impacte rellevant a la partida d’ingressos per impostos indirectes

Les estacions d’esquí i centres d’oci com Caldea o Naturlandia deixaran de gaudir d’un Impost General Indirecte (IGI) reduït a partir del juny del 2017. Es tracta d’una de les mesures que inclou el projecte de pressupost per al 2017, que ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, va detallar. La mesura, que implica passar d’un 2,5 a un 4,5% de tributació, s’aplicarà a partir l’1 de juny del 2017 per tal que l’augment impositiu no tingui efecte a mitja temporada d’esquí i que, per tant, s’haguessin de dur a terme canvis de tarifes a última hora.



Segons va explicar el responsable de la cartera de Finances, l’eliminació de l’IGI reduït no tindrà un impacte rellevant a la partida d’ingressos per impostos indirectes. De fet, el projecte de pressupost preveu una reducció del consum intern d’un 1,2%. Un càlcul que s’ha fet, tal com va detallar el ministre, «amb prudència» i tenint en compte les xifres registrades fins a 30 de setembre d’enguany. De fet, en el primer semestre del 2016 l’IGI va caure un 4,17% respecte el mateix període del 2015.