El curtmetratge ‘Wolves’ arriba a la 50a selecció

El curmetratge Wolves ja ha estat seleccionat per 49 festivals, i està «a punt de rebre la 50a selecció», segons destaca el director del curtmetratge, Àlvaro Rodríguez Areny. Tot i que el director no ha detallat d’on provindrà dita selecció espera «acabar la setmana tenint-la».



Pel que fa a la 49a selecció, Rodríguez puntualitza que va ser anunciada el passat dimarts. Aquesta prové de Leicester, el Regne Unit. En concret, Wolves ha estat seleccionat pel Festival Grindhouse Planet Film. Un esdeveniment per als amants del cinema, directors de l’art i persones d’idees afins.



Amb tot, Rodríguez confessa que per a res s’imaginaven que el curtmetratge pogués arribar a tals reconeixements. «Quan vam rebre la confirmació per participar a l’Ull Nu, que va ser el primer festival on es va seleccionar Wolves, vam estar molt contents i ens va fer molta il·lusió poder-lo presentar a Andorra, però mai ens hauríem imaginat que arribaríem al festival de Sitges, aquest ha sigut un fet molt gran per a nosaltres. I molt menys esperàvem arribar després a les 50 seleccions».

Superació

Tot i aquests reconeixements, es preveu que Wolves encara pugui arribar a moltes més seleccions, doncs com destaca Rodríguez, «encara ens queda més d’un any de distribució i lluitarem per arribar a més». El curtmetratge es va estrenar a Andorra el passat febrer i la seva distribució va començar a l’abril. Per tant, «preveiem que el projecte tindrà més seleccions, no sabem quantes, però ja no ens fèiem a la idea d’arribar a 50, per tant, totes seran benvingudes».



Per als qui encara no tinguin present el curtmetratge, Wolves ha estat rodat al llac d’Engolasters d’Escaldes-Engordany i narra la caiguda d’un pilot de la RAF (Royal Air Force), interpretat per Isaak Férriz, que cau en terreny enemic. Durant el decurs de la producció, el protagonista ha de fugir dels que el persegueixen, pel que sembla, uns soldats nazis de la Segona Guerra Mundial.

Futurs projectes

Rodríguez ja té en ment altres projectes que –tot i que encara estan en procés d’elaboració– ben segur seguiran el recorregut de Wolves. El director destaca que actualment està treballant en l’escriptura del guió The Blizzard, juntament amb el novel·lista David Arrabal. Tot i això, Rodríguez matisa que el projecte està tot just arrancant i que encara no saben si podran rodar el guió o quin serà el seu decurs.

The Blizzard és una història de fantasmes però torna a estar relacionada i contextualitzada també en la Segona Guerra Mundial. L’obra recull el tema dels passadors i refugiats al Pirineu.