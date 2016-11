Augmenta la participació a la Nit Literària

La Nit Literària compta enguany amb més treballs. Segons va informar ahir l’organització, en aquesta 39a edició ha augmentat la participació al premi Fiter i Rossell de novel·la –que dota el Govern– amb tres presentacions més que l’any passat (de 14 a 17 participants) i encara més al Grandalla de poesia –dotat per Crèdit Andorrà–, on l’increment és aproximadament del 60% (enguany s’han presentat 15 poemaris, quan l’any passat hi van concórrer nou).



El lliurament de premis es realitzarà el proper dijous a les 19.30 hores al restaurant Topika’s del Palau de Gel de Canillo. Enguany hi ha participació en tots i cadascun dels premis convocats i, en total, s’han presentat una seixantena de projectes originals.