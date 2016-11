El Parc de l’Alt Pirineu denota problemes amb la circulació

Un dels grans problemes de conservació amb què es troben al Parc Natural de l’Alt Pirineu és el tema de la circulació motoritzada. Les autoritats del parc van explicar ahir a l’ACN que la ubicació d’aquest, fronterer amb Andorra, «genera l’entrada de molts vehicles de motor, ja sigui per Tor, per Os de Civís, Civís o Ars».



El director del Parc, Marc Garriga, va assegurar que «algunes vegades es demana permís, però la majoria no». A més, la problemàtica no es registra tant a l’estiu, com es podria imaginar, sinó més a l’hivern i a la primavera, quan encara hi ha molta neu i «es genera molta erosió i fa molt mal», va puntualitzar Garriga.

Solucions / El Parc està en tràmits d’aprovar un Pla Especial, però mentre aquest no estigui establert, el parc ha trobat una alternativa per bregar dita situació: regularitzar el trànsit a través d’ordenances municipals, ja que els ajuntaments són els propietaris dels camins. Garriga també va assenyalar que l’objectiu és que «els usuaris que vulguin gaudir del parc, en bici, caminant o a cavall, no tinguin una interacció tan forta amb el trànsit motoritzat». Així, amb les ordenances municipals i una major vigilància per part dels Mossos d’Esquadra, es preveu regularitzar aquest problema.



D’altra banda, Garriga va recordar que la normativa actual marca en quines pistes es pot circular amb vehicle de motor i en quines no. A més d’apuntar que hi ha «tota una sèrie de pistes secundàries que donen a espais sensibles en les quals està prohibida la circulació a motor, en tots els senders, ja que es considera camp a través, i a vegades hi passen motos». També es regula la velocitat, on la màxima és 30 quilòmetres per hora.