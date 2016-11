Coll de Nargó rep 51.000 euros per millorar l’accés d’aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt l’adjudicació provisional dels ajuts per millorar la garantia d’aigua als municipis que tenen problemes d’abastament. La línia, dotada amb 10 milions d’euros es destinarà a un total de 104 projectes de millora que suposaran una inversió global induïda de 20 milions d’euros a Catalunya, repartits en 84 municipis.



Un dels territoris subvencionats és Coll de Nargó. En concret, l’ajuntament rebrà un total de 51.227,08 euros per realitzar dos projectes pressupostats en gairebé 200.000 euros. Un altre dels municipis que rebrà dita ajuda és Bellver de Cerdanya. El seu ajuntament disposarà de 103.240,45 euros per finançar un projecte de millora de l’abastament d’aigua que tindrà un cost de 200.018,01 euros.



Artesa de Segre també està entre els territoris subvencionats, ja que l’ACA ha aprovat una partida de 56.964,02 euros i una altra de 37.896,36 per ajudar a realitzar dos projectes que en total tindran un cost de 108.040,01 euros.



Segons l’ACA, a Catalunya hi ha més de 210 municipis amb problemes d’aigua. Per aquest fet, l’agència preveu mantenir la línia d’ajudes plurianual i obrirà, de cara al proper any i el 2018, subvencions pel mateix import.