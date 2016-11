Vallnord aposta per la restauració i Grandvalira inverteix en remuntadors

Quatre setmanes, si neva potser menys, queden perquè comencem a inundar les muntanyes d’esquís. Les estacions van realitzar ahir la presentació de la temporada d’hivern que s’apropa, símptoma que ho tenen tot a punt, i ens esperen unes quantes novetats. 15,5 milions d’euros han invertit les dues estacions, íntegrament en millorar el servei al client. El principal, segons van admetre Alfons Torreño i Josep Marticella, «les famílies». En el fons, tots dos dominis esquiables han invertit en les mateixes coses –canons de neu, adequació i/o creació de pistes, serveis, restauració, tecnologia...– però s’han diferenciat en les prioritats.



Vallnord s’ha tornat a focalitzar per segona temporada seguida en la restauració. És la seva gran aposta. Dels 1,7 milions d’inversió de Vallnord-Pal i Arinsal, 500.000 euros han estat en això. Principalment hi ha dues grans obres: la remodelació de l’edifici Igloo de l’snowpark d’Arinsal, construint un xalet de fusta amb cuina i una sala amb una capacitat per a 50 comensals, a més de la terrassa; i el restaurant Rústic de la Caubella, que també presenta una nova imatge. Les paraules de Marticella no van fer més que corroborar els actes: «Ens hem esforçat per seguir millorant les instal·lacions, els serveis i les experiències per acontentar al públic familiar». Per suposat, això farà augmentar l’oferta de l’après-ski. Si amb el forfet ski¬bike s’ha aconseguit obrir portes i tenir afluència de públic tot l’any, també s’ha potenciat el calendari d’activitats nocturnes. «Comença un nou dia amb la lluna plena», resa un dels seus eslògans.



L’altra gran inversió, d’uns 250.000 euros, és la de l’ampliació del sistema de neu de cultiu en el Camí inferior, també es reforça la pista Comellada amb un sistema mòbil de neu de cultiu, nous canons i domini esquiable nou. Hi haurà d’altres facilitats com la incorporació d’una cinta transportadora en el Jardí de Neu d’Arinsal. les cabines pet friendly per a mascotes, millores en la comunicació i la senyalística a través de nous plànols més entenedors, zones de picnic, rellotges LED, càmeres o fins i tot dues places d’aparcament elèctric per recarregar.



D’activitats, n’hi hauran unes quantes, gairebé totes enfocades en la família i els nens. Hi ha en aquest capítol diverses novetats com ara les Fat bike –cicicletes de BTT de neu–, l’eslàlom cronometrat i sessions de ioga, per engreixar l’oferta, i també mereix menció la Disability Ski School del sector Arinsal, destinada a esquiadors amb discapacitat.



Vallnord-Arcalís destina 0,7 milions d’euros per consolidar l’oferta de freeride, el seu fort, però també per a les famílies i apostar per les noves experiències. Bona mostra és la renovació de la zona infantil Agustina Màgic Park amb la incorporació de nous elements i mòduls. Respecte a l’esquí fora pista s’han senyalitzat els millors spots i s’han instal·lat unes portes d’accés.



Com a complement nou i ben curiós a l’estació que encapçala Xabier Ajona, s’ofereix també passar una nit en una caravana americana de luxe Airstream, adaptada amb un sistema de patins i amb capacitat per a quatre persones. Aquest nou reclam se situarà a la zona d’Els Planells, però com és mòbil es pot reubicar en altres punts de l’estació.



De restauració també s’ha fet alguna cosa, com recuperar el Restaurant de les Portelles, considerat el més alt del Principat, a 2.500 metres, i d’altres detalls com la nova assegurança meteorològica, la minicentral hidroelèctrica per abastir l’estació d’energia amb la màxima garantia de sostenibilitat o l’heliesquí.

Entre Marticella i Ajona, tenen ben clar que Vallnord vol superar els 900.000 forfets venuts l’hivern passat.

Grandvalira aspira a eliminar les cues als remuntadors / L’estació que encapçala Alfons Torreño ha destinat uns 13 milions a la temporada d’hivern que s’apropa. L’any passat va superar els 1,7 milions de forfets venuts, rècord històric per a ells, i de cara al que ve volen almenys igualar aquesta xifra, ja important, que ha requerit fer un plantejament sobre el trànsit d’esquiadors a les pistes. No volen cues i per això les inversions més forts s’han fet en remuntadors. 2,4 milions d’euros s’han destinat a la construcció del telecadira Planell de la Font al sector Soldeu, Grau Roig estrenarà el nou telesquí biplaça Coma 3 que conduirà a la nova pista Tobogan i Circuit Cross, també cal destacar el nou telesquí Pic Negre que donarà accés a un dels paratges naturals més espectaculars del sector Pas de la Casa i per últim, Encamp també comptarà amb un nou telesquí anomenat Cortals 3, una alternativa que afavorirà en l’evolució dels esquiadors d’un nivell mitjà. Una altra de les apostes de Grandvalira és la de les famílies i, sobretot, els esquiadors debutants i de nivell mig. Per això s’han condicionat tres pistes noves al Pas de la Casa, sector al qual abunden les pistes verdes i blaves.









33 Grandvalira té com a data d’obertura de pistes el 26 de novembre i Vallnord una setmana més tard, el 2 de desembre. Amb tot, Arcalís podria donar la sorpresa i obrir portes el 19 de novembre. Com és obvi, tot depèn del temps, que tot apunta a que ajudarà a que en dues setmanes ja podem carregar esquís i pujar a les Valls del Nord. al i com va avançar EL PERIÒDIC D’ANDORRA el dimarts de la setmana passada, entre el 4 i el 10 de novembre s’espera una precipitació en forma de neu ja de certa importància. De fet, a partir del cap de setmana vinent s’espera un descens de les temperatures progressiu fins el dimecres de la que ve, que apunta a que estarem en negatiu. Les estacions estan al dia de les nevades que s’apropen i per això Arcalís no descarta anticipar l’inici de la temporada d’hivern, i Grandvalira fins i tot ha engegat els canons de neu –veure fotografia– aprofitant que estem molt a prop de canviar la samarreta curta i la jaqueta per l’anorak. La neu artificial, ara que ve el fred, ajudarà a crear la primera base de neu a les pistes.





Arcalís, pendent d'obrir el 19 de novembre Tampoc s’han descuidat d’altres coses com les nous serveis de l’escola d’esquí, noves zones de restauració per a tot tipus de clients o una àmplia gamma de gastronomia perquè qualsevol client trobi el que vol. Se l’ha de mimar, per això cal reinventar-se cada any.

El que sí sembla clar que serà inamovible és el tancament. Totes dues estacions el tenen previst per al 17 d’abril. Faci el temps que faci.