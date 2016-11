Nous webs per facilitar la compra de forfets

Internet s’ha convertit en una eina poderosíssima per a les estacions d’esquí alhora de captar, fidelitzar clients i oferir-los informació en cada moment sobre l’estat de les pistes i tot el que sigui d’interès.



Vallnord i Grandvalira estan al cas i ja fa uns anys que aposten fermament per les noves tecnologies. Una de les actualitzacions importants que han efectuat els dominis andorrans de cara a la temporada d’hivern és canviar els seus portals web. Tots dos estan d’estrena. Destaquen per tenir un menú principal minimalista, amb pocs links, que convida a una navegació senzilla i endreçada i sobretot, el que més importa, allò innegociable: et permet, amb un click, comprar. Tant Vallnord com Grandvalira –tal i com es pot veure a les imatges– ja aporten a la pàgina principal dues noies vestides d’esquí, fons blanc i la invitació per fer-te amb el teu forfet.



A través de les xarxes socials també fan la seva promoció. Ajona i Marticella han apostat per vendres a través del hashtag #Vallnording. «És el nostre lema, el crit de guerra», sosté el director general d’EMAP. Una altra eina més que fa identificar amb una paraula al client. Un verb que es complementa amb la frase 'La nova forma de lliscar per la vida. T’hi apuntes?'



A través de les noves tecnologies també es permet a les Valls del Nord comprar un forfet sense necessitat de fer cues, cosa que una reserva per internet no t’ho permet. Es tracta del forfet recarregable, que es pot adquirir en unes màquines que tenen de venda automàtica i es poden carregar online. Guanyes temps i vas al gra: esquís i a lliscar. A fer #Vallnording, que diuen a l’estació.



A pistes, proporciona als seus clients wifi gratuït i també ofereix una garantia de seguretat a l’esquiador amb l’’aplicació de mòbils i tauletes Alpify, per ajudar a la geolocalització en cas que algú es perdi i envii el senyal d’emergència.



Grandvalira et convida al #GrandSnowDay: «Volem que la gent s’emporti a casa el millor dia possible d’esquí», apunta Torreño. Les Valls d’Orient també ofereixen el servei de wifi gratuït, Alpify, i d’altres innovacions novedoses. La més destacable és la de la incorporació d’una webcam operada amb un dron que oferirà una visió general d’El Tarter i que es podrà consultar a través del web.



També s’ha instal·lat un nou sistema informàtic conegut com GMAO que permet tenir un control absolut de l’activitat a les instal·lacions, controlar qualsevol incidència i ofereix la possibilitat de planificar amb antel·lació els manteniments i substitucions, així com el control de les màquines trepitjaneu que estiguin en actiu.



Per últim, ha substituït els flaps dels remuntadors, els aparells que donen llum verda per utilitzar-los apropant el forfet i que des d’ara faran el mateix servei, però amb un nou sistema d’obertura automàtica. Mai és poc per posar-se al dia.