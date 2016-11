La venda de vehicles híbrids es dispara fins a xifres històriques

Els vehicles elèctrics es consoliden com una opció de futur sòlida amb un increment notable de les vendes, amb un total de sis cotxes híbrids endollables, sis de no-endollables i nou de cent per cent elèctrics en aquest darrer octubre –per les úniques vendes de dos vehicles híbrids endollables del mateix mes de 2015.



Des del gener d’aquest any, s’han venut un total de 68 vehicles totalment elèctrics, una xifra que contrasta amb els únics dos automòbils del mateix tipus venuts en el mateix període de 2015. Les dades són igualment positives pels vehicles híbrids de gasolina, que en aquest període ja compten un total de 63 endollables i 39 no-endollables pels tres i els 15 del 2015, respectivament. Les dades marquen una tendència totalment oposada en els vehicles híbrids de gasoli, les matriculacions dels quals han estat molt més baixes, amb tan sols un d’endollable (per cap el 2015) i un altre de no-endollable (pels dos de l’any anterior).

Octubre històric / L’increment de les matriculacions durant l’octubre d’aquest any respecte el mateix període de l’any anterior arriba fins al 25,3% en una de les dades més bones dels últims anys. Aquest període ha finalitzat amb 352 matriculacions per les 282 de l’any anterior. Pel que fa a les vendes des de principis d’any, l’increment se situa en el 14,9% mentre que el dels darrers 12 mesos s’accentua lleugerament fins el 15,2%, amb un total de 3.803 vehicles respecte els 3.202 del període anterior.



Pel que fa al desglòs de les vendes, les de turismes han augmentat un 12,4%, les de camions un 17,5% i les de motocicletes un 26,2% (dades referents als darrers 12 mesos).



Valoració dels concessionaris / Alguns concessionaris del país van declarar a EL PERIÒDIC que aquest augment s’ha de llegir «amb cautela», ja que bona part de l’increment respon a «moltes comandes de vehicles que es van fer a l’estiu i que han acabat arribant ara». Encara més, alguns van manifestar que l’afluència de clients en aquest últim mes ha estat «més aviat fluixa». D’altres, però, van manifestar que, efectivament, s’ha viscut un «octubre daurat», senyalant les subvencions del Pla Engega com a motiu principal.



Malgrat tot, sí que reconeixen que està sent un bon any per al sector ja que es desprèn «un increment del moviment» en comparació amb «anys anteriors». Els tipus de vehicles que més s’han venut, van apuntar, són els «tot terreny petits –sobretot els SUV–, els híbrids i els utilitaris bàsics».