Notícia L’accidentat a Envalira i l’atleta Iván Ramírez continuen a l’UCI Tos dos es troben en coma induït a l'espera de la seva evolució El vehicle accidentat dimecres al port d'Envalira. Autor/a: RTVA

L’accidentat al port d’Envalira continua ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) amb un traumatisme toràcic i cranial molt greu. Segons el cap de guàrdia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, l’afectat es troba «força greu» i sembla que la seva situació «no farà canvis significatius» en els propers dies. L’home es troba en coma induït a causa de la gravetat de les lesions sofertes.



El vehicle que conduïa la víctima va rodolar uns 200 metres avall per un talús en direcció a la rotonda del Túnel d’Envalira», quedant panxa enlaire i dificultant el rescat del conductor. L’home, de 42 anys, era l’únic ocupant de l’automòbil, un Audi S5 que va quedar totalment destrossat. El sinistre va tenir lloc dimecres a la tarda.



D’altra banda, el corredor de fons Iván Ramírez, que va rebre una pallissa a principis de mes per un presumpte tema de gelosia amb la parella d’una familiar, segueix hospitalitzat a la UCI quirúrgica de l’Hospital Clínic de Saragossa.



L’atleta de 39 anys, guanyador de diverses competicions regionals en els darrers anys, va patir una greu lesió cranial després que un home de nacionalitat búlgara es fes passar per un familiar seu i li propinés una brutal pallissa. L’agressor confés, de 25 anys es troba a la presó (sense fiança) des de mitjans del mes passat.



En tots dos casos, cal espera l’evolució dels pacients en la recuperació de les ferides.