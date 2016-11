El VPC reforça línies al camp amb Berdzenishvili i Robbiani

La irregularitat i la falta de resultats del VPC en aquest començament de temporada el porta a reforçar l’equip en aquelles línies on es troba més coix. Tanca la incorporació de dos jugadors. Un vell conegut com és l’argentí Emiliano Robbiani, i l’altre és un jove valor georgià, Irakli Berdzenishvili.



Robbiani, de 25 anys, juga preferentment en la posició de nou i ja va estar fa dos anys al club, sense concloure la temporada. Fa dos mesos va finalitzar la competició amb el Club Universitario Bahía Blanca, amb què va proclamar-se campió de la lliga local. El jugador sud-americà, que diumenge ja podrà debutar contra el Canton Saint Lys, admet trobar-se «molt content d’estar una altra vegada a Andorra, un lloc on hi tinc molts bons records». Tenir entrenadors amb què ha compartit vestidor a l’etapa anterior «em facilitarà les coses. Estan altament capacitats per a conduir l’equip», i amb la plantilla que hi ha està segur de poder sortir de la mala situació actual perquè «hi ha molt bon material» al grup.



Berdzenishvili és un primera línia de 19 anys que jugava al seu país a l’Sporting Club Armia. Va decidir-se per aterrar al Principat, continuant amb la connexió georgiana del VPC, perquè «volia progressar i necessitava un canvi. Ha sorgit l’oportunitat i no he dubtat a venir a Andorra». És un jugador al que li agrada «el joc ràpid». Jonathan Garcia, un dels entrenadors de l’equip, destaca que Robbiani «per molt que sigui jove està molt ben format a nivell tàctic», el que permetrà «dotar l’equip d’aquest sentit tàctic que falta ara mateix». Pel que fa a Berdzenishvili subratlla que és «un jugador explosiu que ens pot ajudar en la touche». Són jugadors que «en la línia que volem de fer el joc ràpid i espectacular són dues peces que ens poden anar molt bé». David Ferré, vicepresident de l’entitat, pensa també en clau de futur. «Són jugadors joves, que és el que ens interessa», indica el directiu, per acabar-los de formar i que es puguin passar anys al club.