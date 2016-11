Marcel Besolí centra esforços en competir a la 208 Cup francesa

Després d’haver d’abandonar a les primeres de canvi en la seva estrena al Mundial al Ral·li Catalunya-Costa Daurada, Marcel Besolí ja se centra en el seu futur. Llavors va indicar la possibilitat de no competir més aquest any per estalviar de cara a la pròxima temporada. I així ho farà, perquè el 2017 vol engegar un nou projecte cap a França, a la 208 Cup, una copa de promoció d’on han sorgit campions mundials com Sébastien Loeb i Sébastien Ogier.



Mentre treballa per tancar un pressupost per ser a les GSeries a l’hivern, mira més enllà en un campionat que presenti la màxima competitivitat. La 208 Cup «és de les millors del món en promoció i ens permet mesurar-nos amb pilots de nivell amb un 208», assegura Besolí. El calendari encara no està conformat. L’any passat van ser set ral·lis i «intentarem fer tot el campionat si el pressupost ens ho permet». Amb qui no seguirà és amb GC Competició i està en converses amb un altre equip per anar de la mà conjuntament l’any vinent.



Besolí considera que participar a la 208 Cup li permetrà donar un salt qualitatiu perquè és un campionat «molt exigent, on cada ral·li és com un del Mundial. Els trams no són tan llargs, però et permeten agafar molta experiència. No només al volant en el nivell de conducció, sinó també amb les notes i en afrontar el que és una cursa d’aquestes característiques».