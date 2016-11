El Trofeu Andros torna però no té el futur garantit els propers anys

El Trofeu Andros torna aquest any al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa, però no té garantit el seu futur per temes pressupostaris. El campionat compta amb set etapes i la del Principat una vegada més és l’única que es desenvolupa als Pirineus. Serà la segona cita del calendari, el 9 i 10 de desembre, i tindrà presència de cotxes i motos.



L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) no compta amb la garantia econòmica necessària com per poder signar un contracte de tres anys amb el promotor, Max Mamers. Ha pogut tancar un acord verbal per realitzar-lo aquest any, però no més enllà. L’esdeveniment compta amb el suport d’Andorra Turisme, Hiper Pas i Crèdit Andorrà, però no amb el Comú d’Encamp. Aquest fet provoca que no hi hagi els fons econòmics per allargar en el temps el contracte. «Tenim recursos molt limitats. Són els que són i no podem fer més. Hem de ser molt curosos i no ens podem comprometre per a més endavant», exposa Toti Sasplugas, secretari general de l’ACA, lamentant que la corporació encampadana no vulgui involucrar-se. «És un projecte que no el podem fer sols. Sempre és viable si és compartit. Tenim vocació de país i creiem que és un producte de neu excel·lent que es fa a principis de desembre, que és l’inici de la temporada d’esquí. A més, en la part esportiva és l’única competició de gran nivell del món del motor que podem oferir a Andorra», a més de suposar una font d’entrada pel mercat francès, que és un client potencial al Principat.



Aquesta és l’única prova del campionat que es disputa fora de França, i per les seves característiques «els pilots valoren que és la millor pista de l’Andros», assegura Sasplugas. Per a aquesta edició marques com Mazda i Audi ja han confirmat la seva presència. El tolosà Jean Philippe Dayraut, que en diverses ocasions ha estat guanyador a Andorra, hi serà present al volant d’un BMW. En vehicles elèctrics torna Nicolas Prost, que no participarà en totes les proves del calendari, però la del Principat no se la perdrà. En aquesta ocasió l’única categoria que causa baixa és la kart cross, on hi competeixen les pilots femenines. Hi seran els elite, els vehicles elèctrics i les motos de l’AMV Cup.



Com a novetat el circuit del port d’Envalira acollirà les curses per la tarda. El divendres 9 a partir de les 17.00 hores es desenvoluparan els entrenaments lliures, oficials i les curses de la primera part de la competició. L’endemà l’activitat s’iniciarà a les 15.45 h per a la segona part de l’esdeveniment. En total el calendari consta de set etapes, per un total de tretze meetings. La primera parada serà el 3 i 4 de desembre a Val Thorens. A continuació la caravana es traslladarà a Andorra i després passarà per Alpe d’Huez, Isola 2000, Hautes Alpes, Lans en Vercors i Clermond Ferrand/Super Besse.