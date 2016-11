La Batllia encara no ha informat a Mateu que se la investigarà

La Batllia no ha notificat encara a l’exconsellera general, Meritxell Mateu, de l’obertura d’una causa separada de la principal –relacionada amb blanqueig organitzat– per investigar si va cometre algun delicte mentre treballava com a assessora per Banca Privada d’Andorra (BPA). Així ho va confirmar la mateixa exparlamentària a EL PERIÒDIC ahir. Segons va explicar, ni ella ni el seu advocat tenen cap notificació sobre aquesta decisió de la batlle instructora del cas BPA, Canòlic Mingorance, i va lamentar que un tema judicial s’hagi filtrat als mitjans de comunicació abans d’informar als interessats. Mateu es va mostrar sorpresa del funcionament del país en temes que pertanyen a la Justícia i va apuntar que l’única informació que té és que actualment la batlle està de vacances.

Davant la filtració de l’obertura d’aquesta investigació, des del Grup Parlamentari Demòcrata van demanar «respecte per les decisions judicials i per la independència de la Justícia». El conseller general, Marc Ballestà, va considerar que «l’obertura del procés ajudarà a què Meritxell Mateu pugui donar explicacions i després els batlles ja determinaran si en la seva actuació hi ha res d’il·legítim o no». En tot cas, va remarcar que cal defensar la presumpció d’innocència i va criticar «el soroll mediàtic» que ha despertat el cas. «Hi ha gent que el judici l’ha fet molt abans que entrés en seu judicial», va sentenciar.



D’altra banda, el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va augurar que es demostrarà que la senyora Meritxell Mateu no havia comès pràctiques associades amb tràfic d’influències». Amb tot, va exposar que «la justícia ha de seguir el seu camí» però va declarar que «espero que la causa s’acabi arxivant».

Des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) van celebrar la decisió de la batlle. El conseller general, Víctor Naudi, va opinar que «ja era hora que la justícia actués» perquè «es podrà veure que va succeir i si hi ha altres persones implicades». Tot plegat servirà, va remarcar, «per demanar responsabilitats a qui calgui».

D’altra banda, el conseller general del Partit Socialdemòcarata (PS), Pere López, va deixar clar que cal «respecte per les decisions judicials» i va celebrar la mesura, ja que «pensem que els fets eren prou greus per merèixer, com a mínim, ser investigats».



També es va mantenir prudent el conseller liberal, Ferran Costa, que va opinar que «qualsevol causa que afecti el dia a dia i l’actualitat del país que entri en via judicial ja no ens pertoca a nosaltres valorar-la sinó que justament ha de seguir el seu curs habitual». Costa va manifestar que «vam fer, des de l’òrgan legislatiu, la feina que ens tocava fer, o que crèiem que ens tocava fer, i, a partir d’aquí el curs normal i natural de la situació és la que emprengui en aquest cas la seu judicial».