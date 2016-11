Jover advoca per «delimitar» els deures perquè són «injustos»

La comunitat educativa d’Espanya es troba en plena guerra entre detractors i partidaris de reprendre les tasques escolars un cop s’arriba a casa. Són els mateixos pares els qui protesten pel que consideren una càrrega excessiva per als seus infants per part del col·lectiu docent. Malgrat que aquesta polèmica no ha arribat al ministeri encapçalat per Eric Jover, el titular d’Educació i Ensenyament Superior es mostra partidari de «delimitar-los» i evitar «carregar de feina els nostres joves».



L’encarregat del sistema educatiu assegura que l’andorrà està avançant en la línia de rebaixar el volum de tasques que infants i joves s’enduen a les llars un cop liquidat l’horari escolar. Tot matisant no poder «fer una valoració conjunta perquè cada sistema educatiu té la seva política» pel que fa al «mecanisme dels deures», se sustenten en què «demostren els estudis» per defensar que els alumnes «han de fer altres coses que dedicar-se a la pràctica escolar». No obstant, el motiu primordial pel que Eric Jover advoca per alleugerir els petits de tasques de l’escola rau en «el punt d’injustícia» que amaguen.



Els deures soterren desigualtat, tal com va explicar el ministre: «No tenen la mateixa possibilitats de tenir un bon acompanyament escolar els fills» de diplomats universitaris que els d’aquells que, per contra, no han gaudit d’una «condició socioeconòmica» que els hagi donat «les mateixes possibilitats a la vida. Aquest factor és el que porta Jover a valorar «fer activitats i deures» com a quelcom «positiu» dins d’uns «valors limitats». Amb tot, va concloure que «no és forçosament positiu carregar de feina els nostre joves».



Vehicular matèries en anglès / El responsable de formació va fer aquestes apreciacions després de comparèixer davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports per informar sobre l’inici del curs escolar 2016-2017. A més d’exposar la situació actual va abordar, però, objectius a curt termini de l’àrea que condueix.



Jover no va voler concretar una data perquè el ministeri es troba ara per ara analitzant quin volum del professorat estaria capacitat per vehicular assignatures en anglès, però referma aquesta voluntat apuntant les «fórmules obertes» que ara s’apliquen per naturalitzar els alumnes en aquesta «lingua mater». En aquest sentit, Jover va exposar que la realització d’una enquesta al professorat ha permès conèixer les seves competències en aquest idioma. Amb un 97% dels qüestionaris rebuts, Educació calcula que un 10% del professorat podria arribar a oferir classes en anglès, després de rebre la formació que els faci arribar al nivell C1 exigit.



El departament de què depèn la docència treballa en dibuixar «el mapa» que ha de descriure a partir de quin «nivell» es pot establir l’anglès com a llengua vehicular i en quines assignatures hi ha més ensenyants preparats per fer-ho. Amb tot, Jover va assegurar que, dins de la capacitat del Govern, s’esmerçaran «tots els esforços» per tal d’assolir aquesta fita.

16 eventuals esdevenen fixes / Dels 20 edictes que l’Executiu va obrir el darrer gener per tal d’afavorir la transició d’una vintena de docents eventuals a una contractació fixa, es van cobrir finalment 19 places. D’entre aquestes, 16 van ser cobertes per aquestes persones que fins ara no havien comptat amb un lloc segur. Així ho va comunicar Jover en la seva exposició davant dels consellers generals, amb què va recordar, sense concretar llocs de treball, que novament s’obrirà un concurs en iniciar-se el 2017.



El ministre d’Educació va reconèixer la necessitat de rebaixar la xifra de personal eventual però va descartar fixar-se una meta concreta sense tenir «clar cap on va la demografia i com s’orienten les proporcions entre els sistemes educatius». Amb tot, creu convenient reduir el percentatge a la meitat i descarta desfer-se d’aquesta figura necessària, va dir, per la «flexibilitat» de què precisa el propi sistema.

Ajuts / El ministre d’Educació i Ensenyament Superior va assegurar que la reducció patida pel seu ministeri no afectarà els ajuts a l’estudi. Eric Jover va recordar que les beques surten de «partides obertes» que el Govern reforçarà com «calgui» per tal de garantir a tothom l’accés a l’estudi.