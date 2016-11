Els alumnes crearan els seus batxillerats

El Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea) es troba a les portes de batxillerat. La seva arribada, el proper setembre al primer curs, comportarà l’aplicació d’un nou model de batxiller: els alumnes ja no hauran de triar entre les quatre modalitats existents fins a la data, que desapareixeran. Partint d’unes «bases de coneixement que han de ser les mateixes per a tothom» i que constaran d’unes assignatures que es podrien definir com a troncals –català, filosofia, anglès...– la resta del «currículum» que volen configurar-se per posar fi a la formació acadèmica quedarà en les seves mans. A partir del proper curs, els estudiants de batxillerat estrenaran un curs «personalitzat»: tindran la possibilitat d’escollir lliurement el 70% de les matèries a què volen acollir-se fora del 30% que li vindrà imposat per garantir uns coneixements bàsics que es considera que han de tenir tots els joves.



Batxillerat «a la carta». La novetat, que segons va explicar ahir el ministre d’Educació i d’Ensenyament Superior, Eric Jover, «ha estat recollida molt positivament pel professorat», inclourà el desenvolupament d’un «treball de recerca» també de «temàtica oberta», que podrà tenir una durada de fins a un any i mig. Així com un altre «petit projecte» amb què Educació, va explicar el seu responsable, vol «associar l’estudiants amb l’entorn», «trencar el motlle de l’individu» –de 16 anys– «per fer-lo partícips de la realitat». En definitiva, Batxillerat passarà a ser per a l’alumne una de les primeres decisions cabdals per al seu futur que ja no li vindrà predeterminada, sinó que podrà optar per la carrera que cregui més convenient.