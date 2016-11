Tic Tapa i Lusitans s’enfronten amb el lideratge en solitari en joc

Demà finalitza la primera volta de la fase regular de la Lliga Grup Sant Eloi. El duel més interessant de la jornada és el que enfronta als colíders de la Primera Divisió, el Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià i l’FC Lusitans. Qui guanyi agafarà avantatge al capdavant de la classificació.



Els dos equips han seguit fins ara una trajectòria idèntica. Sumen quatre victòries i dos empatats, repetint els resultats uns i altres en cada jornada, el que sempre els ha fet anar conjuntament a la taula. Es trobaran al Centre d’Entrenament de la FAF a les 18.00 hores. Qui estarà especialment atent al que passi en aquest duel és la UE Santa Coloma, tercer classificat i que només està dos punts per sota. Haurà jugat al migdia contra l’FC Encamp. Si els colíders acaben empatats, els groc-i-negres els atraparan si guanyen a un conjunt encampadà que necessita reaccionar, acumulant quatre derrotes seguides.



Un altre equip que vol aprofitar la jornada per retallar distàncies és l’actual campió, el Don Denis FC Santa Coloma, que necessita sumar de tres en tres si no vol allunyar-se encara més a aquestes alçades dels primeres llocs. Es troba amb el CE Jenlai a les 16.00 h. El Restaurant The New 1978 UE Engordany provarà de no despenjar-se de la zona alta. S’enfronta a un Assegurances Generals FC Ordino que ve de sumar la primera victòria de la temporada. Juguen a les 14.00 h.