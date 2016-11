El MoraBanc busca continuar sent fort a casa

Són cinc les jornades disputades pel BC MoraBanc Andorra i tres les victòries que acumula. Totes són al poliesportiu d’Andorra i aquesta fortalesa la vol cointinuar exercint davant la seva afició. Demà (12.30 hores) tindrà l’oportunitat per aconseguir-ho amb el duel que l’enfronta a l’UCAM Múrcia, que encara no sap el que és guanyar a domicli.



Els andorrans competiran amb l’oportunitat de posar-se en una situació força favorable sumant la quarta victòria del curs. Tenen el dubte d’Oliver Stevic, que s’ha perdut per lesió els últims dos enfrontaments. Per banda murciana també ho és la seva màxima estrella, el base argentí Facundo Campazzo, que al darrer partit de la Lliga Endesa va patir un cop que li provoca marejos. Fins i tot ha arribat a tenir febre. Tot i així viatja al Principat. L’UCAM arriba ple de confiança després de vèncer dimecres a l’Unicaja de Màlaga a l’Eurocup, sabent sobreposar-se a la baixa del jugador sud-americà. I és amb aquest convenciment amb el que es presentaran al Principat per la manera de superar als andalusos. «Ens hem de posar el xip de competir igual, o millor, i fer un bon partit per portar-nos la victòria», assegura l’entrenador del conjunt murcià, Óscar Quintana.



L’entrenador càntabre veu als andorrans «molt forts i estan fent un molt bon bàsquet, amb confiança, anotant de tres i obrint el camp. Dominen el rebot i hem de tenir una defensa molt forta, com la de dimecres passat. Si estem així tindrem oportunitats per poder tenir el ritme de partit i guanyar». El fet encara de no haver guanyat lluny de Múrcia el preocupa, i per això exposa que per fer-ho «hem de jugar molt més durs i amb la mentalitat d’estar els quaranta minuts amb la màxima intensitat, perquè és on ens trobem còmodes».