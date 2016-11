L’FC Andorra vol continuar a Montgat amb l’idil·li de resultats

La dinàmica actual no la vol perdre. L’FC Andorra ha arrencat aquesta temporada de manera fulgurant, que el porta a ser segon a només dos punts del líder, la UA Horta, però sumant un partit menys. Els resultats l’avalen i espera continuar una setmana més amb la mateixa solidesa. Avui s’enfronta a la Fundació Privada Hermes (18.30 hores) en un partit que es preveu complicat. A més, viatja amb baixes significatives.



Davant es troba a un equip que és nou a la Primera Catalana després de l’ascens assolit la temporada anterior. L’any de la seva estrena estan traient resultats endavant que els permet trobar-se en una posició còmode a la classificació. Al seu camp és on obté millors resultats. En els quatre partits disputats suma dos triomfs i dues derrotes. A les dues últimes jornades ha estat capaç d’aconseguir quatre punts després de guanyar al CE Manresa i empatar en la visita al CF Ripollet. «Sabem que serà complicat, és un camp difícil», assenyala el capità de l’FC Andorra, Sebas Gómez, que veient els números del rival valora que «com a local és força competitiu. Aprofiten molt bé les dimensions del camp. És molt rocós i difícil de batre. Hem vist que no encaixen molts gols i segurament ens tocarà patir». La intenció és no tornar de Montgat de buit: «Hem d’intentar no perdre, que és el més important».



La línia d’aquesta temporada a domicili és molt diferent a la que seguien els tricolors el curs passat. El grau de confiança és tal que fins i tot quan les coses es posen més coll amunt tenen l’aptitud de vèncer. Un exemple va ser «al camp del Masnou. Amb nou jugadors vam ser capaços de treure el partit, i això dóna confiança» en tots els sentits, perquè «quan els resultats acompanyen et donen un plus física i mentalment». A pesar de la ratxa de resultats, el convenciment que no hi res fet està ben endins de cadascú: «Estem tranquils. Sabem que no hem fet res. Portem només vuit jornades i hem de viure el dia a dia perquè encara falta molt i no hem aconseguit res». Pel que fa la irrupció d’Emili Vicente a la banqueta, el capità exposa que «té molta experiència al futbol català i això es nota al transmetre certes visions diferents a la categoria i els equips».

Baixes / L’FC Andorra afronta el matx amb baixes significatives. Robert no hi serà per sanció després d’haver estat expulsat contra la UE Avià amb doble targeta groga. Per lesió no hi seran Pujol i Ludo, que també els farà ser dubte de cara al partit de la setmana vinent de la selecció a Hongria. Tots dos van patir problemes físics a l’últim matx. Pujol té un esquinç als lligaments lateral intern i extern del turmell dret. Se’l va produir en un salt a l’inici de l’enfrontament, però va poder aguantar la resta de partit. Ludo va haver de deixar el camp al minut divuit. Té una petita elongació als isquiotibials de la cama dreta. Aquestes absències se sumen a la de llarga durada d’Aaron. El grup aquesta temporada compta amb més efectius i trobar-se en aquestes circumstàncies no és un problema com es va fer evident en anteriors. «La sort és que aquest any la plantilla és competitiva i compensada», assenyala Sebas.