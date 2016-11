Notícia 16 empreses entrevisten 160 candidats per treballar Les ofertes laborals provenen de l’Alt Urgell, Cerdanya i Andorra Una noia és entrevista per una trebalaldora d’EMAP SAU, ahir a la Seu. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU D\'URGELL

La segona edició del Workshop Ocupacional que va tenir lloc ahir al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (Cetap) de la Seu d’Urgell va acollir 500 entrevistes entre les 180 persones demandants de feina i les 16 empreses, tant de l’Alt Urgell i Cerdanya com del Principat d’Andorra, que hi van participar.



Les empreses pirinenques que van entrevistar els candidats van ser Mafriseu, Taurus Group, El Castell de Ciutat, l’Estació d’Esquí Nòrdic de Sant Joan de l’Erm i Cerdanya Eco Resort. D’Andorra hi van ser presents Pyrénnées, Júlia Perfumeries, Caldea Inúu, Viladomat, VallNord, RC Associats, DigiCom, Vall Banc, Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, Temporal Quality i Gestió Temporal de Personal.



Les 16 empreses busquen diversos perfils professionals del món de l’hostaleria i wellness, comerç i vendes, sanitat, informàtica i tecnologies de la informació, administració i gestió d’empresa, educació, màrqueting, personal de banca i altres oficis.



En la trobada també es va comptar amb la presència de tres córners informatius relacionats amb el món laboral en els quals s’hi ha realitzat 160 contactes. Els córners eren el del Servei d’Immigració del Govern d’Andorra, que ha informat sobre les autoritzacions i tràmits que calen per treballar a Andorra; el del Projecte Odisseu-Eina Retorna, programa que afavoreix el retorn i la inserció laboral de joves al món rural, i el del servei BICAT, borsa interterritorial activa de treball, i d’altres recursos de feina al territori.



La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Treball Fronterer de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, va fer un «bon balanç» de la participació d’aquest Workshop ocupacional, que ha superat tant el nombre de persones buscant feina com el nombre d’empreses que cerquen professionals.



A la primera edició del Workshop Ocupacional celebrat l’any passat s’hi van presentar 110 persones i hi van participat una dotzena d’empreses. Font també va ressaltar com a «positiu» l’ampli ventall de perfils professionals que enguany cerquen les empreses participants.



L’alcalde urgellenc, Albert Batalla, va explicar que l’objectiu principal de les institucions que han organitzat el workshop és «escurçar al màxim la distància entre les demandes laborals de persones aturades que hi puguin haver a casa nostra amb mercats laborals com l’andorrà, però també de la nostra comarca i de la Cerdanya, que també són presents en aquest workshop, i que busquen personal».



Batalla va afegir que «malgrat haver-hi comptabilitzats menys aturats a la Seu d’Urgell que ara fa un any, concretament hi ha 84 aturats menys que al 2015, hi ha més persones que participen en el Workshop Ocupacional i alhora també compta amb més empreses participants».



El cap de Servei d’Immigració del Govern d’Andorra, Jesús Guardiet, va informar que les quotes d’autoritzacions de treball adreçades als fronterers «s’han multiplicat per dos respecte l’any passat, fet que demostra que Andorra té interès de contractar persones de la Seu i comarca».