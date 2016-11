Notícia Confirmada la presó per l’intent d’homicidi a la Seu L’Audiència de Lleida considera que hi ha risc de fuga del jove detingut Imatge del Palau de Justícia de Lleida. Autor/a: EL PERIÒDIC

L’Audiència de Lleida ha confirmat la presó provisional i sense fiança pel jove de 23 anys, veí de Josa i Tuixent, que el mes de juny passat va causar intencionadament un accident de trànsit amb la intenció de matar la seva exparella. Segons informa l’ACN i recull RàdioSeu, la sala ha rebutjat el recurs presentat per la defensa contra la decisió del jutjat de guàrdia número 1 de la Seu d’Urgell, que ja va ordenar la presó el dia 28 de juny, dos dies després de l’accident, en considerar que existeix risc de fuga.



En relació amb els fets, el jove defensa que en cap moment s’ha declarat culpable i ha al·legat que la topada va ser «només un accident» i que en cap moment no va voler fer mal a ningú. A través de la família, el detingut també ha volgut puntualitzar que no té antecedents penals i «menys per violència de gènere». Les mateixes fonts atribueixen la decisió del jutge a «la pressió mediàtica».



L’acusat ha assegurat, d’altra banda, que «no hi ha cap declaració escrita» en la qual reconegui la culpabilitat i que «té dret a defensar-se». També afirma que no hi ha cap risc de fuga i que no té intenció d’apropar-se novament a la seva exparella, ja que actualment s’ha traslladat a Sevilla. La família demana que s’esperi a la celebració del judici i al veredicte per determinar les responsabilitats del cas.



Els Mossos d’Esquadra van detenir el jove el 27 de juny, després que la noia els expliqués que el jove havia provocat el sinistre intencionadament per intentar matar-la, i que així li havia explicitat just abans de causar el xoc. Se l’acusa d’un delicte d’homicidi dolós, en grau de temptativa, un delicte de danys i tres delictes lleus de lesions. Els ocupants del tot terreny amb què va col·lidir van resultat ferits lleument.



El succés es va produir poc després de les 10 de la nit del diumenge 26 de juny. a la carretera N-260 a prop del poble d’Adrall, al terme municipal de Ribera d’Urgellet.



De la investigació es desprèn que la tarda del sinistre el detingut havia quedat amb la seva exparella per parlar. Mentre circulaven, va accelerar la marxa i va envair el sentit contrari per impactar amb un tot terreny, amb la intenció de posar fi a les seves vides. El conductor del tot terreny va poder evitar el xoc frontal directe.