Notícia Dilluns comencen les obres a l’avinguda Tarragona La 1a fase va de la rotonda Josep Escalé al carrer de la Vinya Simulació virtual de com quedarà l’avinguda després de la remodelació. Autor/a: COMÚ D\'ANDORRA LA VELLA

Dilluns que ve, dia 7, comencen les obres d’embelliment de l’avinguda Tarragona, en el tram, d’uns 300 metres, comprès entre la rotonda Josep Escalé i el carrer de la Vinya, on, a més, s’hi adequarà un carril bici. El termini d’execució dels treballs previst és d’un mes i, per tant, l’objectiu és finalitzar les obres abans del Pont de la Puríssima, una setmana en què s’espera una alta afluència de visitants que aniran a esquiar. El primer tram de l’obra es realitza abans de l’enquitranament de la via planificat pel Govern.



Les obres implicaran restriccions puntuals en el trànsit, per entrada i sortida de camions i alguns treballs, si bé no es preveuen talls i es continuaran mantenint els dos carrils de pujada i els dos de baixada. Amb tot, s’eliminen les places d’aparcament que hi ha entre la rotonda Josep Escalé i el carrer de la Vinya, que eren gratuïtes ja que no estaven senyalitzades com a zona blava.



El projecte d’embelliment pretén pacificar la circulació i dotar d’un caire més urbà a la via, harmonitzant-la i donant continuïtat al tram de l’avinguda que baixa des de la rotonda del Km 0. Al centre s’hi col·locarà una mitgera amb una zona enjardinada i arbres. Un dels objectius és convertir l’avinguda Tarragona en un espai amable per a la circulació dels vianants. L’any que ve continuarà l’embelliment de l’avinguda Tarragona fins a la rotonda de Prada Casadet (zona de l’actual Seu de la Justícia).



L’embelliment de la zona, que es caracteritza per no tenir un dèficit de pàrquings, ha estat comentat amb les associacions de comerciants, que veuen positivament el projecte i destaquen que contribuirà a una major visibilitat dels aparadors. El cost total de l’obra és de 80.000 euros.