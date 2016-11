Notícia Els portuguesos a l’estranger reclamen nova llei electoral Els residents volen poder participar a les eleccions mitjançant vot electrònic La Casa de Portugal en una celebració. Autor/a: TONY LARA

La comunitat de persones de nacionalitat portuguesa resident a l’estranger reclama una nova llei electoral i recull firmes tant en paper com via en línia. El col·lectiu d’emigrants portuguesos argumenten que s’enfronten a tota mena d’obstacles a l’hora de votar. «És hora de fer que aquests processos siguin molt més senzills, sense necessitat de desplaçaments innecessaris als consolats», argumenten.



Per recollir les firmes de suport a la campanya i enviar la sol·licitud al parlament portuguès de canviar la llei electoral actual, s’ha creat la pàgina web tambemsomosportugueses.org. Els subscriptors de la petició reclamen: «el registre de votants automàtic en el moment de canvi de direcció a l’estranger a la targeta ciutadana; el registre per correu i a través d’Internet per aquells que viuen a l’estranger; la introducció de la votació electrònica per residents portuguesos a l’estranger».



Els portuguesos residents a l’estranger lamenten que els emigrants són eliminats de la llista electoral i s’han de registrar de nou quan canvien de direcció a l’estranger, mentre que a Portugal, el registre és automàtic. Els emigrants han de perdre dies de treball i fer llargs desplaçaments per tornar-se a registrar. També es veuen obligats a anar dues vegades als consolats per obtenir una nova targeta ciutadana. Quant al vot per correu, en alguns països arriben massa tard i ja no són vàlids.



A Andorra existeix una gran comunitat portuguesa que es pot beneficiar d’una nova llei.