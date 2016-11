Notícia L’envelliment de la població fa créixer un 10,4% el cost de les pensions La transferència al Fons de Reserva de Jubilació de l’any que ve disminueix un 12,6% respecte el 2016 Un grup de jubilats conversen davant del Comú d’Andorra la Vella. Autor/a: MARICEL BLANCH

Una piràmide de població cada vegada més envellida està provocant que any rere any s’incrementi el pressupost necessari per fer front al cost de les pensions de jubilació. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) calcula que l’import destinat a aquestes prestacions s’ha d’augmentar un 10,4% l’any que ve respecte el 2016 per cobrir les noves jubilacions. D’aquesta manera, el 2017 es destinaran 64,3 milions d’euros per aquest concepte, davant dels 58,3 milions que s’estimen que caldran per enguany.



Així consta en la memòria explicativa de l’avantprojecte de pressupost de la CASS en el qual, per contra, s’exposa que la transferència al Fons de Reserva de Jubilació prevista per l’any que ve descendeix un 12,6%. Així doncs, l’ens que ha de garantir el pagament de les prestacions de la branca de jubilació quan aquesta no tingui prou diners rebrà el 2017 un ingrés de 35,36 milions d’euros, uns cinc milions d’euros menys que el 2016.



El mateix document destaca que la forma de càlcul de la pensió de jubilació procedeix de la relació d’un preu de compra i de venda dels punts de jubilació fixat per Llei i que «no té en compte ni l’esperança de vida en el moment de jubilar-se, ni el rendiment dels fons de reserves de la branca jubilació». Per això, alerta que «la prolongació de l’esperança de vida segueix una tendència creixent i es fan necessàries reformes que permetin donar confiança als assegurats en relació a les expectatives de pensions futures que van construint al llarg de la seva vida laboral».



El text també estima que el 2017 els pensionistes d’invalidesa que faran els 65 anys i que, per tant, passaran a ser beneficiaris d’una pensió de jubilació sumaran 184, amb un cost total d’1,03 milions d’euros que passaran de la branca general cap a la branca de jubilació. Pel que fa a les pensions de viduïtat tant temporals com vitalícies l’import pressupostat és d’11,6 milions d’euros, amb un increment del 7% respecte a l’estimació del 2016.



Quant a les pensions de jubilació, viduïtat i invalidesa passada a jubilació no contributives i finançades, en aquest cas, per Govern –no per la CASS– s’estima un import de 2,7 milions, 0,35 milions i 0,87 respectivament, un 4,5% menys en comparació amb l’any actual.



Més ingressos en cotitzacions / L’augment del nombre d’assalariats juntament amb l’increment del 2% de cotització a la branca de jubilació –actualment és del 12% del salari global del treballador– fa preveure que el 2017 els ingressos per aquest concepte seran més elevats. Concretament, es calcula que l’import per a l’any vinent serà de 108,7 milions d’euros, el que representa una pujada de l’1,9% respecte a l’estimació de l’any 2016 que ascendeix als 107,2 milions d’euros.



Aquest resultat s’extreu del supòsit que el 2017 hi haurà un increment positiu de la massa salarial del 2,5% en comparació a l’evolució prevista pel 2016, passant de 36.490 a 37.402 treballadors. També es té en compte que el salari mitjà mensual es mantingui en 2.019,64.



Així mateix, s’espera també un augment dels ingressos de cotitzacions a la branca general dels treballadors per compte propi. Aquest increment s’elevaria fins als 13,7 milions d’euros, el que representa una pujada del 5,7% més respecte a l’estimació de l’any 2016 que es calcula en 13,03 milions d’euros.



Una vegada més, aquest càlcul es fa en base al fet que es mantingui la progressió del nombre mitjà de treballadors per compte propi fins a 5.905 treballadors, un 3% més que enguany. Cal recordar que aquest col·lectiu cotitza en funció del salari mig mensual calculat a partir de tots els assalariats de la CASS durant l’any 2016, que s’ha estimat en 2.024,71 euros.



Es preveu, doncs, que globalment els ingressos recaptats per cotitzacions siguin fins a un 4,9% superiors als de l’exercici 2016, el que suposa un augment d’uns 235 milions d’euros.