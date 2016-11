Notícia Els ‘tempos’ de la moció de censura divideixen els liberals L’executiva i el grup parlamentari mostren discrepàncies quant al calendari d’actuació El president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, minuts després de la recepció al Cos Diplomàtic, ahir al Palau Episcopal. Autor/a: EMILIO PRENAS

La moció de censura que vol presentar el partit liberal contra el Govern ha creat una situació de discrepància entre el grup parlamentari i la mateixa executiva. Tot i això, segons fonts consultades, dita divergència ve donada més per una qüestió de tempos que per un tema de disconformitat amb la moció.



Les fonts detallen que tots els membres de Liberals d’Andorra estarien d’acord en posar en marxa dita acció, malgrat només uns quants veurien amb bons ulls el fet de tirar-la endavant ara. I és que part del grup parlamentari creu que, tot i que hi ha la necessitat d’actuar, no és ara el moment de presentar-la.



El grup farà una valoració / En vista d’aquestes discrepàncies, el president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, va informar ahir que, tal i com estipula la llei, es «valorarà» la moció de censura que vol presentar el partit. Tot i això, va deixar clar que aquesta és una opció per fer front a la situació actual del Govern, però que n’hi ha d’altres. El president liberal va matisar que el reglament del Consell General «contempla molts instruments i nosaltres no en descartem cap».



Estabilitat del Govern / Pintat també va remarcar que es vol donar a entendre que el Govern està vivint moments d’estabilitat, «però aquest és un efecte òptic que ens enganya. A partir d’aquí, hi ha moltes formes d’actuar, i ara és el moment de posar ordre. Això ho dic per a tots els grups parlamentaris».



Fent referència a aquesta inestabilitat de l’Executiu, el president liberal va recordar que certs ministres, com Alcobé, «han presentat la seva dimissió i no ha estat acceptada, això deixa molt que dubtar». A més, «no entenem perquè es posa la pistola al pit al cap de Govern, no entenem tampoc quan la subsíndica fa declaracions opinant sobre les decisions que prenen els consellers quan aquestes vénen cobertes per la mateixa Constitució o quan deixen a entendre que estan disposats a acatar la llei. Però que el cap de Govern decideixi», va aclarir Pintat.



Amb tot, el parlamentari va afegir que si en «aquests moments es parla de consens, ho hem de dir al revés; aquí es proposen pactes d’Estat, però a vegades aquests pactes d’Estat són mocions de censura a l’oposició».



El cap de Govern vol respecte / En resposta a la voluntat de presentar una moció de censura per part de l’executiva liberal, el cap de Govern, Toni Martí, va assegurar ahir que des de la seva postura mostra «respecte» vers l’actuació, «faltaria més. Però també m’agradaria que es tingués respecte al cap al Govern». Així mateix, Martí va matisar que el passat dijous va tenir una reunió «molt cordial» amb els caps de l’oposició, entre ells Pintat, «i no vam parlar [de la moció de censura]. Jo estic centrat en els grans projectes que afecten la ciutadania, però la gent és lliure de fer el que vulgui». Com a conclusió, Martí va remarcar que hi ha «absoluta tranquil·litat, amb moció o sense».



Dimissió d’Alcobé / Un altre dels temes candents que darrerament ha esquitxat l’Executiu és l’incompliment de la Llei de Govern per part del ministre Alcobé. I és que ell mateix va confirmar que mentre exercia el seu càrrec com a ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, va realitzar treballs paral·lels a Banca Privada d’Andorra (BPA). Un fet que l’ha obligat a posar el seu càrrec a disposició del cap de Govern. Tot i això, fins ara Martí no s’ha pronunciat i no ha especificat si acceptarà dita dimissió o no.



En front d’aquesta situació, diversos parlamentaris han entrat preguntes al Consell General per esclarir els dubtes que tenen sobre l’actuació d’Alcobé i del Govern. Les qüestions es respondran durant la sessió parlamentària del proper dijous, dia 10.



Veient aquests dubtes, Martí va matisar que la seva «obligació és contestar-les dins de la normalitat i dins del dret que té l’oposició de fer el control de l’Executiu». I «més enllà de les declaracions dels demès, jo vull mostrar que tinc la consciència tranquil·la i que cada un dels ministres la té en general».