Notícia El copríncep veu l’acord amb la UE però mantenint les especificitats Vives creu que la negociació és clau en l’economia del país El copríncep Joan-Enric Vives durant el discurs de recepció. Autor/a: EMILIO PRENAS

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va rebre ahir 48 ambaixadors d’arreu del món que es van aplegar per assistir a la Recepció al Cos Diplomàtic. L’acte es va celebrar al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell i durant la reunió Vives va apel·lar a la necessitat de mantenir-se «units» des d’Andorra per treballar en l’Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE).



Vives també va matisar que la negociació «en curs sobre l’acord és un element clau en la transformació de l’economia andorrana», i que cal que es «respecti la situació particular i les especificitats pròpies de la idiosincràsia del Principat». Tot «ha de permetre que Andorra accedeixi a una finestra d’oportunitat de la qual en gaudiran les generacions futures», va afegir el copríncep.



Martí reforça el discurs / El discurs de Vives va ser força acceptat pels ambaixadors i les autoritats d’Andorra, sobretot pel cap de Govern, Toni Martí, que va estar molt d’acord amb les paraules del copríncep i va remarcar que l’acord és «un sentit d’Estat, un sentit comú».



Tot i tractar-se d’un treball conjunt, segons Martí, no tots els partits de l’oposició estan a favor de dita negociació, i és que en nombroses ocasions els liberals ja han destacat que no s’afegiran al Pacte d’Estat i que l’acord s’ha de tractar des d’una altra perspectiva. Així ho va reafirmar ahir el president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, que va afirmar que segueixen creient que cal mantenir més les especificitats.



Al respecte, Martí va puntualitzar que dijous va mantenir una reunió amb els presidents dels grups parlamentaris «per compartir les informacions que tinc i els vaig oferir totes les formes possibles perquè puguem col·laborar. Volem obrim tots els canals de diàleg, perquè és una responsabilitat compartida i perquè ens hi juguem molt».

Martí també va insistir en què l’acord «és una trajectòria» i que no «hi ha altre rumb, perquè és el més lògic, perquè són els nostres veïns més immediats i perquè és un mercat de 500 milions de persones». Tot i això, el cap de Govern va reconèixer que aquest serà «un camí llarg i que hi pot haver complicacions».