L’opció de reduir els deures, ben vista

El Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) i part dels grups polítics (Liberals d’Andorra i Socialdemocràcia i Progrés) veuen amb bons ulls la iniciativa de replantejar els deures escolars. Una mesura que el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va plantejar el passat dijous durant la compareixença que va realitzar per presentar el curs escolar 2016-2017.



Per la seva part, el president del SEP, Gregori Gutiérrez, creu que la societat ha evolucionat i, en conseqüència, ho ha fet també l’educació. Per tant, «cal pensar en noves maneres d’ensenyar i d’aprendre». Així doncs, «veiem molt positiu el fet que el Govern mostri la possibilitat de replantejar els deures». Tot i això, Gutiérrez va destacar que des del SEP encara no han analitzat la qüestió en profunditat i que la propera setmana es reuniran per estudiar-la de forma més acurada; «en tot cas», afegeix el president, «creiem que és una bona idea».



D’altra banda, des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Sílvia Bonet matisa que «ben plantejats, els deures ajuden a l’alumne a agafar un ritme d’estudi, però quan són excessius, l’esgoten». Per aquest motiu, «s’han de controlar i s’ha de procurar un objectiu clar, que el nen entengui perquè ha de fer deures a casa quan ja porta moltes hores fent treballs a classe». I és que «els més joves necessiten esbarjo, necessiten divertir-se i està bé pensar en tot això».



D’altra banda, des de Liberals d’Andorra, Ferran Costa també creu que la mesura és positiva i que s’haurien «d’aprofitar les noves tecnologies per dur-la a terme, ja que proporcionen experiències pedagògiques i permeten una interacció amb la vida quotidiana».

Acompanyament del tutor / Amb el nou batxillerat –que s’implantarà el proper curs– els alumnes tindran la possibilitat d’escollir el 70% de les assignatures. Bonet veu amb bons ulls dita iniciativa, però destaca que per a un funcionament correcte, la decisió de l’alumne «hauria d’anar acompanyada d’un seguiment i un suport per part del tutor». Perquè aquest, «sabent una mica quines són les opcions de l’estudiant i el camí que vol seguir, el pot aconsellar per prendre una millor decisió».



Tanmateix, Bonet puntualitza que la mesura és positiva «sempre i quan no vagi en detriment de les carreres que vulgui fer després, i cal mirar que això sigui homologable als sistemes veïns com el pla Bolonya, ja que molts joves del país opten per marxar a estudiar a fora». A més, «també s’ha de garantir que amb el 30% d’assignatures bàsiques que es quedaran al batxillerat es podrà dotar de la formació necessària als alumnes, sense que aquests parteixin després desavantatges en relació a la resta d’estudiants forans a l’hora».



Des del SEP, Gutiérrez considera que el canvi de batxillerat és una bona iniciativa i que el fet d’escollir «no significa que posteriorment, quan es vulgui fer la carrera, s’hagi de seguir extrictament dita decisió». D’aquesta manera, els alumnes podran fer un petit tast de les assignatures i podran comprovar si veritablement els hi agraden o no.



Tot i això, el president del SEP també remarca que el fet d’escollir no és una modalitat nova, doncs «abans els estudiants ja havien de pensar si volien fer un batxillerat científic, social, etc», per tant, «tampoc és que hagi canviat molt en aquest sentit».