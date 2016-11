Notícia Zoe capta els detalls abstractes del vi Enate La bodega amb DO Somontano encarrega a l’artista una etiqueta per a una ampolla única Eva Martínez, Zoe, amb una copa d’Enate i el quadre amb què ha decorat l’etiqueta del vi, ahir. Autor/a: EMILO PRENAS

«Fruita vermella madura en nas. Agradable pas en boca amb records de vainilla i notes de torrats». És la nota de tast del vi que la bodega Enate, amb DO Somontano, ha produït expressament per a Andorra. El celler compleix 25 anys i per celebrar-ho ha decidit crear un vi especial, que només es podrà trobar als restaurants i vinoteques del país. Es tracta d’un vi criança, «en vuit mesos en barrica de fusta de roure torrat mitjà», amb 28 graus de fermentació i elaborat amb una mescla «molt proporcionada» de les varietats Cabernet Sauvignon, Merlot i Ull de llebre, collita del 2014.



Els productors d’Enate volien crear un vi «per acompanyar la carn, la cuina de cullera» característica d’Andorra, tot i que també es pot prendre una copa de vi fresc acompanyat d’un bon pernil ibèric i formatge de qualitat. El vi és «senzill, fàcil de beure, no molt corpulent, i per a tots els paladars». «Afruitat, fresc, potent... Hem treballat molt en el cupatge», van explicar ahir els responsables de la bodega Enate a la galeria d’art Pilar Riberaygua.



Però, per què un celler tria una galeria d’art per presentar un vi? Doncs perquè la idea d’elaborar un vi expressament per a Andorra no estava completa si no s’encarregava el disseny de l’etiqueta a un artista del país. L’escollida ha estat Eva Martínez, Zoe.



Després de rebre l’il·lusionant encàrrec, Zoe va visitar la bodega i «la increïble col·lecció d’art» d’Enate, ja que molts artistes han creat etiquetes per al celler, com Chillida, Tàpies i Plensa, que s’encarrega de l’ampolla del 25è aniversari per a Espanya. Zoe ja forma part de la llista d’artistes Enate. «Impregnada dels inputs rebuts a la bodega, vaig tastar el vi i, mentrestant, visualitzava cap a on anar», va explicar ahir l’artista. Zoe va sorprendre l’equip de la bodega revelant que, tot i que el quadre sembla abstracte, en realitat està perfectament pensat i estructurat. «La natura està plena de fractalitat, però no hi ha caos, tot té un ordre», va afegir. Els sediments, la vinya, el clima, el pòsit del vi... Tot es reflecteix en l’obra de Zoe. «L’etiqueta havia de tenir una història: la dels 25 anys d’Enate, i la meva trajectòria», va concloure.



Del vi Enate exclusiu per a Andorra només se n’han produït 3.000 ampolles que es podran degustar en els restaurants del país. A més, durant tota la setmana que ve, l’obra de Zoe estarà exposada a la galeria Pilar Riberaygua i qui la visiti serà obsequiat amb una copa del vi Enate-Andorra.