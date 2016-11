El ministre Alcobé dimiteix

El cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, han comparegut en roda de premsa aquest dissabte al matí per anunciar la dimissió irrevocable del ministre. Alcobé ha pres aquesta decisió després que el passat 13 d'octubre ell mateix fes públic que va incomplir la Llei del Govern per haver compaginat la seva feina per a BPA amb el seu càrrec de minsitre durant el primer any i mig. Alcobé, que ha carregat contra les informacions difoses per “digitals anònims”, ha anunciat que aquest divendres va presentar la seva dimissió irrevocable, un cop el cap de Govern va tornar de viatge oficial, i que ho va fer per “no desgastar el Govern”. Toni Martí ha assegurat que “avui plega un gran ministre” i que “és dur a Andorra defensar l'interès general”.