Jordi Alcobé va presentar aquest divendres al vespre la seva "dimissió irrevocable" al capdavant del ministeri d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, i aquest dissabte l'ha fet pública, segons ha explicat el mateix dirigent, en roda de premsa a la seu del Govern. Alcobé ha agraït "la confiança" del Govern i de tot l'equip ministerial, "però soc conscient que el debat generat per l'acabament d'una activitat iniciada abans de ser nomenat ministre perjudica el dia a dia de l'acció de Govern", ha explicat. El dirigent ha apuntat "al debat generat" per les informacions publicades "des de l'anonimat" a mitjans de comunicació digitals, per fer irrevocable la seva renúncia. El cap de Govern, Toni Martí, qui ha acompanyat Alcobé durant la compareixença, ha defensat la tasca de l'exministre i ha destacat el seu "gran sentit de l'ètica i de la responsabilitat".

El "debat generat arrel de les informacions aparegudes en mitjans de comunicació digitals estrangers" va motivar que el dirigent posés el seu càrrec a disposició del cap de Govern, però Martí ho va rebutjar. "Vull ser conseqüent amb els meus principis, que l'interès general està per damunt de les persones, i no contribuiré a què mantenint-me al Govern s'utilitzi la meva persona per desgastar el projecte de Demòcrates per Andorra i del Govern, i tot això degut a la resolució amb èxit de la crisi de BPA", ha explicat Alcobé.

L'exministre ha apuntat cap aquells a qui responsabilitza del "desgast" del Govern: "M'entristeix moltíssim la utilització de la política per part d'actors anònims des de l'opacitat, la manipulació i la voluntat clara de desgastar el Govern i el nom del nostre país". "Cap persona està per sobre del projecte i del país, i menys aquells que han posat en dubte i en risc els centenars de llocs de treball, la salvaguarda del sector financer i m'atreveixo a dir la sobirania d'Andorra. El temps i la Justícia jutjaran els causants d'aquests fets i estic segur que posaran cadascú al seu lloc", ha manifestat.

Alcobé ha agraït "la confiança" de tot el personal dels ministeris on ha treballat, del cap de Govern i dels membres de l'Executiu "pel suport". L'exdirigent ha explicat que ja tenia pensat anunciar la seva renúncia el 13 d'octubre, però que la va posposar perquè el cap de Govern li va fer confiança. "Per calmar la crispació per les notícies aparegudes i per no desgastar" l'Executiu, el dirigent va contactar Martí fa uns dies, quan el cap de Govern era de viatge, per confirma-li que la seva dimissió era irrevocable.

El cap de Govern, Toni Martí, qui ha acompanyat Alcobé durant la roda de premsa, ha defensat "el gran sentit de l'ètica i de la responsabilitat" del fins aquest dissabte ministre. "No ha fet res il·legal ni penal, però jo ho puc entendre tot", l'ha defensat Martí, qui ha també ha apuntat cap a qui responsabilitza de la dimissió del fins aquest divendres ministre: "A ningú se li escapa que Alcobé tenia amistat amb personalitats de BPA, en una societat petita on moltes vegades els sentiments es mesclen i on els polítics no són professionals, i on hi ha una gran pressió, el fet de saber distingir de forma clara, com ha fet el senyor Alcobé, que el més important és l'interès general abans que els interessos de les persones. M'atreviria a dir que és perquè va optar per l'interès general que alguns avui li fan pagar aquesta tria, que no podia ser una altra, que la defensa de l'interès general. És dur a Andorra defensar l'interès general", ha explicat Martí.

Martí ha descartat que les darreres dimissions dels ministres Meritxell Mateu i Jordi Alcobé suposin cap crisi per al Govern. El cap de l'Executiu ha descartat avançar eleccions. "Farem la nostra feina fins el darrer dia de la legislatura, perquè no hi ha cap fissura entre el grup parlamentari i el Govern d'Andorra", ha dit Martí qui, de moment, no ha avançat qui serà el substitut d'Alcobé.