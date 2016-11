Els saigs embarguen 1,5 milions d’euros en mig any de funcionament

La figura del saig, l’encarregat d’executar les resolucions judicials i administratives assolides per la Batllia per tal d’alleugerir les tasques d’aquesta darrera institució, ja ha procedit a l’embargament de gairebé 1,5 milions d’euros d’ençà que la seva tasca entrava en vigor a mitjans de maig, ara fa tot just mig any. Entre els beneficiaris de les execucions forçades efectuades fins a la data consten moltes societats privades però també entitats de caràcter públic com són el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Andorra Telecom o el mateix Govern a través del Cos de la Policia.



Si en els seus primers moments d’activitat les execucions efectuades responien a deutes de poca envergadura, consistents en pocs centenars d’euros o fins i tot dossiers que a dures penes arribaven als 40 euros, cal parlar de la consecució de dossiers que han rondat i superat el mig milió d’euros. Es tracta de casos com, per exemple, el d’una societat mercantil que, fruit d’una sentència del Tribunal Superior, havia de bonificar la comunitat de veïns d’un edifici d’Andorra la Vella amb, exactament, 537.530 euros. O el d’un privat, que devia, per ordre judicial, 437.318 euros a una entitat bancària del país a la qual li van ser retornats els diners mitjançant una execució forçosa del saig.

Creditors i deutors / Entre el col·lectiu que s’ha vist embargat arrel de l’aparició de la figura del saig que el Govern creava amb la voluntat posada, segons va explicar en el seu moment el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, d’executar sentències judicials i actes administratius tot descarregant la Batllia d’aquesta tasca, es troben tant persones físiques com jurídiques.



A l’altra banda, a la dels qui han vist com a la fi se’ls retornava el que la Justícia havia considerat que els pertocava, s’hi troben, sobretot, societats privades i que, generalment, han estat el destí de les resolucions de major volum. Cal destacar en aquest punt, no obstant, la presència d’organismes amb dependència total o parcial del Govern. El Cos de la Policia és un d’aquests. De fet, des que els saigs engegaven les seves tasques, el servei d’ordre ha estat qui més vegades ha sol·licitat les labors i per tant qui més beneficiat s’ha vist per «l’embargament sobre els béns i drets de diverses persones i societats», si bé no qui ha rebut les xifres més elevades. En el cas de la Policia, els deutes que el saig procedia a executar responien a sancions que oscil·laven entre els 38 euros i altres de més elevades, de fins a 600 euros.



També Andorra Telecom ha procedit al cobrament de deutes per part de clients mitjançant el saig. La parapública ha recuperat, d’aquesta manera, l’import de factures que arribaven a superar els 550 euros.

Imports executats / No totes les execucions forçoses desenvolupades fins a la data responen a quantitats desorbitades: hi ha casos en què els deutors s’han vist embargats xifres inferiors als 50 euros. Tanmateix, malgrat ser menys nombrosos, hi ha embargaments considerables, de milers d’euros: 80.000, 300.000 i fins a més de 500.000 euros són els deutes que han hagut de cobrar.



A mesura que s’ha avançat en el temps, els saigs han anat rebent més encàrrecs. Així, han passat de fer vuit execucions forçoses en el primer mes, a cobrar en només la darrera setmana i segons la suma dels últims edictes publicats al BOPA, més de 50.000 euros. També hi ha hagut, en només sis mesos, diversos «embargaments travats» i no cobrats al deutor.