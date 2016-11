El Tax Free augmenta en els darrers anys a la duana espanyola

L’ús del Tax Free entre els andorrans –quant a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), l’equivalent a l’IGI espanyol– ha augmentat en els darrers anys a l’entrada espanyola, tal com s’informa des de fonts policials oficials de la duana hispano-andorrana. En total, les xifres no-oficials facilitades a EL PERIÒDIC parlen d’unes 30.000 persones que, cada any, demanen el segell de documents a la duana per part de la Guàrdia Civil amb la finalitat que se’ls retorni la part proporcional de l’IVA dels productes comprats a fora, en aquest cas, a Espanya.



Malgrat tractar-se d’un dret que es pot exercir en tots els països de la Unió Europea, l’obertura del Mercadona de la Seu d’Urgell, afirma la policia duanera espanyola, «ha incrementat el nombre de persones que fan servei del dret al retorn d’aquest impost». Aquest fet s’ha produït a causa de la novetat, per a molta gent, que els productes alimentaris també quedin recollits en aquesta normativa. A nivell general, asseguren les fonts policials, «ha augmentat en els darrers anys el nombre de persones que en fan ús a nivell general».



Aquest dret de reemborsament es recull des de fa gairebé 25 anys en la llei espanyola reguladora del tribut de 1992 –en el cas de les compres a l’Estat espanyol– i regula que han de ser béns «adquirits ocasionalment per l’ús personal, de la família o per regal el propi consumidor, i que per la seva pròpia naturalesa i quantitat pugui presumir que no es destina a activitat comercial».



Aquest servei està únicament disponible per a persones, no per a empreses. Els requisits demanen que el client resideixi fora de la Unió Europea –excepte Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla i Canàries–, realitzi una compra superior als 90,15 euros i que el producte abandoni Espanya en els següents 3tresmesos després d’haver estat comprat. També es poden agrupar diversos tiquets junts si es tracta de la mateixa empresa i els productes es compren dins del mateix mes natural.



Gestora o factura

Existeixen dues vies diferents per a la devolució de l’IVA: a través del mateix proveïdor amb la factura en qüestió desglossada o mitjançant un model de document Tax Free gestionat a través d’una empresa col·laboradora autoritzada per l’Agència Tributària.



En el primer cas, la devolució de l’impost es produeix de forma íntegra –sigui el percentatge que sigui– però el comprador ha de gestionar ell mateix el procés. És a dir, un cop feta la compra, el client haurà de demanar el servei de Tax Free –cal mostrar el passaport o document acreditatiu de residència i assegurar-se que l’empresa en qüestió l’ofereixi– i obtenir la factura amb els impostos correctament desglossats. A partir d’aquí, s’haurà de dirigir a la duana espanyola i reclamar el segell conforme els productes han estat introduïts al Principat. Un cop es tingui la certificació, el pas final consisteix en redirigir la factura segellada al comerç o proveïdor on s’ha adquirit el producte i, aquest, tindrà 15 dies per retornar la quantitat corresponent.



En el cas de la segona, el servei és més ràpid i còmode però la quantitat de diners que es retornen resulta menor –pel percentatge que s’emporta l’empresa intermediària. D’aquesta forma, la botiga en concret facilita uns models específics de Tax Free que, després de rebre el segell, es poden cobrar dins el Principat a través de l’entitat financera Crèdit Andorrà o a través d’alguna de les diverses entitats autoritzades (Premier Tax Free, Global Refund, Innova Tax Free, Travel Tax Free, Comercia Global Payements o La Caixa, entre d’altres). En el cas dels països als que es retorni a través d’un aeroport, també existeixen empreses instal·lades allà mateix que permeten la devolució de l’import.



Productes inclosos

Els productes que s’inclouen dins d’aquest servei són tots aquells que no s’hagin «consumit», és a dir, tot allò que s’entengui com a «producte material» i que pugui mostrar-e a les autoritats duaneres quan es creui la frontera, deixant fora tots els «serveis» –com els tiquets de restaurant, hotels, viatges, etcètera.