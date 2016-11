El Jenlai renuncia a jugar amb el Don Denis

Feia anys que no es veia una circumstància com aquesta. Semblava que era un capítol que ja havia quedat enrera a la història de la Lliga Nacional. No va jugar-se un partit per incompareixença d’un dels equips, el CE Jenlai, que no va arribar a disputar el seu matx contra el Don Denis FC Santa Coloma.



El club va fer saber a la Federació Andorrana de Futbol que no podria jugar per raons tècniques, pel que l’ens va avisar als colomencs per a que no es desplacessin a la Borda Mateu. La marxa de l’entrenador, Llorenç Codoñés, va provocar que un bon grapat de jugadors decidissin no disputar el matx. El Comitè de Competició decidirà aquesta setmana sobre la qüestió i tot fa indicar que donaran al Jenlai el partit per perdut, amb l’avís que si torna a succeir un fet similar quedaran exclosos de la Lliga.



El duel de la jornada era el que enfrontava als colíders, el Resturant Tic Tapa UE Sant Julià i l’FC Lusitans. Els de Luís Blanco es queden com a líders en solitari al final de la primera volta, després de vèncer per 2-1. Noah a la mitja hora posava per davant els lauredians. En una falta lateral servida per Guirau el davanter la pentinava per marcar. Al minut 64 Luigi empatava de cap en la sortida d’un córner i al 86 Gomes donava el triomf.



La UE Santa Coloma va imposar-se a l’FC Encamp (2-0). Ayala obria el marcador al minut onze i Salomó feia el segon al 35. Va ser un partit intens on es van arribar a veure fins a catorze targetes grogues, dividides a parts iguals entre els dos conjunts. El Restaurant The New 1978 UE Engordany va passar per sobre l’Assegurances Generals FC Ordino (1-6). Encarava el matx amb dianes de Martins, Gilles i Lampereur. Toscano abans del descans retallava distàncies de penal. A la represa marcaven per part escaldenca Gilles i en dues ocasions Sanguina.