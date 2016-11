Possible gestió integral de l’aigua entre països del sud d’Europa

Investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV) participen en un projecte europeu per desenvolupar una plataforma web per a la gestió integral dels recursos hídrics durant l’estiatge al territori Sudoe, que engloba Portugal, Espanya, Andorra i la zona sud-oest de França. Aquest és l’objectiu del projecte europeu Aguamod, que parteix de la premissa que, un cop aplicada la directiva Marc de l’Aigua Europea, caldrà reforçar la cooperació dels gestors i usuaris dels recursos hídrics mitjançant el desenvolupament de metodologies conjuntes.



Entre els seus participants hi ha el grup d’Enginyeria de Recursos Hídrics de l’Institut de Recerca en Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient (Iiama) de la UPV, encarregat de dissenyar la metodologia comuna per a la modelació i gestió dels recursos hídrics de forma global. Aquest ambiciós estudi, que compta amb el professor Javier Parets com a investigador principal, està coordinat pel Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i engloba un total de nou socis, pertanyents a tres països europeus diferents. Per aconseguir l’objectiu, es configurarà una plataforma capaç d’integrar els resultats d’eines de simulació hidrològiques i de gestió a escala de conca sota diferents escenaris de canvi climàtic.



Segons va explicar Parets, a això cal unir «una valoració econòmica dels recursos hídrics i l’avaluació de la governança de l’aigua» que, a més, «permetria anticipar les futures necessitats socials i ambientals d’aigua». També va destacar la «importància d’aquest estudi» ja que, segons va advertir, les diferents tècniques que es proposin «han de ser reproduïbles a totes les conques, pel que cal entendre la pròpia realitat de cada territori».



El projecte, de tres anys de durada, es divideix en quatre àrees de treball, la primera d’elles basada en la recol·lecció i anàlisi de dades ambientals i socioeconòmics; després es realitzarà una avaluació socioeconòmica dels recursos hídrics per passar a un desenvolupament de models de disponibilitat i gestió de recursos hídrics, mentre que l’última fase serà la creació de la plataforma web.