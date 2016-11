El VPC pateix al final en un partit que tenia encarat

Victòria del VPC sobre el Canton Saint Lys per 32-29, en un partit on semblava en dues ocasions que no s’escaparia, però que al final se li va complicar en excés.



La primera part va ser moguda. Tot es posava de cara ben aviat amb l’assaig de Tau al segon minut i la transformació d’Abelló. Els francesos no tardaven en retallar distàncies amb un cop de càstig. Abelló també encertava en una penalitat i posteriorment amb un drop, quan encara no s’havia arribat al primer quart d’hora. Al 18 els gals encertaven amb un cop de càstig. Al 22 aconseguien empatar amb un assaig i la conseqüent transformació. Després d’una expulsió del visitant, Abelló realitzava un cop de càstig. El rival es quedava amb 13, però va ser capaç de tornar a igualar el marcador. A la mitja hora Tau realitzava una marca que Abelló transformava, igual que posteriorment un cop de càstig. Prop del descans l’assaig de Carmona permetia arribar a la mitja part 29-16. A la represa el Saint Lys aconseguia un assaig i una penalitat. Quedaven només 10 minuts per davant. Un cop de càstig d’Abelló tallava la reacció. Al 77 els gals obtenien una marca, que va portar a la incertesa pel triomf fins el xiulet final.