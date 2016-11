Continua sent un fortí

Quatre de quatre. Aquest és l’excel·lent balanç del BC MoraBanc Andorra a casa. Ho ha guanyat tot fins ara. Davant l’UCAM Múrcia va dominar l’enfrontament, tot i que va tenir moments de tot, i en certes ocasions va jugar a ratxes. Quan les coses es posaven pitjor va treure la solidesa i l’encert per continuar l’idil·li davant la seva afició. Al Poliesportiu d’Andorra compta els seus partits per victòries (88-72).



Els murcians sortien amb la important baixa de la seva estrella. Campazzo no està recuperat i no va sortir a la pista. El triple inicial de Jelinek ja indicava com anirien els primers 10 minuts. Shermadini i Antetokounmpo estaven especialment actius sota la cistella, no només a l’hora d’esmaixar-la, sinó també taponant els llançaments rivals. L’UCAM havia començat l’enfrontament especialment fred i el seu entrenador, Óscar Quintana, ho veia i demanava un temps mort per tractar de redirigir la situació. Baron feia els seus primers punts, però Shermadini seguia mantenint-se poderós i amb una esmaixada espectacular començava a posar diferències. El seu compatriota, Burjanadze, mantenia el ritme i en sortir a pista feia cinc punts consecutius. Materialitzava un triple que era una ràpida resposta al que havia aconseguit instants abans Benite. Soko també en realitzava un i posteriorment Rojas l’assistia per a que trenqués la cistella amb un alley-oop. Schreiner, amb dos triples consecutius, permetia marxar de 10. A la darrera jugada, i sobre la botzina, un triple d’Albicy posava el 28-17 al final del quart. El MoraBanc vaia la cistella gran i va ser capaç d’anotar cinc llançaments des de més enllà dels 6,75.



El partit estava de cara. Nacho Martín va ser l’encarregat en la represa de portar el pes anotador. A l’altra banda ho eren Baron i Rojas. Els andorrans dominaven i portaven el pes del matx, però no aconseguien posar unes diferències que comencessin a ser definitives. I van pagar-ho, perquè un parcial de 0-7 permetia als murcians estar a tir. Shermadini, en una jugada que es va construir ell mateix, trencava la mala ratxa. Però un triple de Baron i dos tirs lliures d’Antelo feien que l’UCAM per primera vegada dominés en el marcador (34-35). Es produïen massa errades en el tir per part dels locals. Un tap d’Antetokounmpo sobre Baron servia per reaccionar. L’antiesportiva xiulada a Llompart ho acabava d’arreglar. Jelinek encistellava dos tirs lliures i Walker transformava un triple. El nord-americà estava encertat i els seus companys els buscaven. Amb un alley-oop permetia anar al descans 43-37.



El tercer quart va ser elèctric. Jelinek començava anotant, però els triples de Baron i Antelo deixava els visitants només dos per sota. Van tenir més d’una oportunitat per capgirar el marcador, però en un tres i no res el MoraBanc va ser una màquina anotadora amb un parcial de 10-0. Primer era Shermadini i després Jelinek tot sol sota la cistella aprofitant el robatori de pilota d’Albicy. El txec, des del lateral, materialitzava un triple i Albicy n’aconseguia un altre. Rojas tallava la sagnia i Pocius transformava un triple, igual que Antetokounmpo. Antelo agafava cada cop més protagonisme, i pels locals el grec i Burjanadze. Arribaven al darrer període nou a sobre (65-56).



Les errades es repetien en els primers instants i ambdós equips només eren capaços d’anotar mitjançant tirs lliures. Per fi els andorrans van ser capaços de trencar el partit gràcies al duo georgià. Shermadini i Burjanadze es mostraven poderosos a la pintura. Nacho Martín permetia escapar-se de 16 punts. Pel costat murcià només Radovic veia cistella, amb sis punts seguits. El matx estava del tot encarat. Els minuts passaven i les diferències es mantenien. Només un cert relaxament local deixava que es reduïssin en el darrer tram, amb el partit ja decidit. El final va ser del més vistós per al públic per arrodonir una nova victòria. Dues recuperacions acabaven amb una esmaixada de Jelinek i una safata d’Albicy. El base francès va signar un total d’11 assistències. El MoraBanc acabava amb una valoració d’equip de 111, mentre que la de l’UCAM era de 51.

Joan Peñarroya: «El meu equip ha estat excel·lent»



Després del partit el tècnic estava més que orgullós per com s’havia produït la victòria. «Hem sortit amb la mentalitat adequada i és un d’aquells dies que com a entrenador em sento molt satisfet i a la vegada sé que he estat injust perquè hi havia jugadors que es mereixen jugar més minuts», indicava, com pot ser el cas d’Antetokounmpo. Considera que «el meu equip ha estat excel·lent» i que aquesta «és una victòria coral, d’equip». Celebra que al llarg dels quaranta minuts «no hem tingut grans moments de desconnexió», i quan ha faltat encert ofensiu, «hem continuat defensant».