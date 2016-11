Èxit total a la primera edició de la cursa de Halloween

L’objectiu d’arribar al quart de miler de participants es va superar amb escreix ahir a la primera edició de la cursa de Halloween. La iniciativa va comptar amb més de 350 participants en un esdeveniment que va donar cabuda a tot tipus de corredors, des dels més petits fins als més grans. La cursa va tenir lloc al carrer dels Veedors, al mig del qual van instal·lar-se diversos envelats on els voluntaris repartien els dorsals i pintaven tots els corredors que així ho volien amb motius terrorífics ambientats en Halloween.

Petits i grans / L’ambient familiar va protagonitzar un esdeveniment que més que cursa va resultar una festa plena de sorpreses i espectacles. A les 17.20 hores van començar les curses per als més petits, la primera per a les edats de 3 a 6 anys i la segona per als de 7 a 10 anys. Just després, va començar una actuació sorpresa a càrrec dels membres del gimnàs Fit, a la cloenda de la qual va iniciar-se la cursa del gruix dels participants.



En total, 1.609 metres de distància en els quals els participants van córrer agafant globus il·luminats (amb un led blanc a dins) amb una nota on cada individu va escriure un missatge personalitzat. En acabar, tots els participants van deixar anar els globus a la vegada en una bonica imatge per al record, just abans de l’actuació de Líquid Dansa. El repartiment de premis i una xocolatada final van cloure una exitosa jornada en què la solidaritat va resistir l’accentuada caiguda de les temperatures que va envoltar l’ambient d’inici a final.



Els ingressos de les inscripcions, amb un preu de 2 euros, es van destinar a l’Associació Marc G.G..