Stop Violències es fa sentir a la manifestació del 5N

L’entitat Stop Violències va assistir dissabte a Tarragona a la manifestació contra les violències masclistes i ho va aprofitar per explicar a les més de 2.000 persones concentrades que a Andorra està prohibit avortar. La majoria dels assistents a la concentració no coneixien que al Principat l’avortament no està permès en cap supòsit, ni per violació, ni per malformacions del fetus ni per perill de la vida de la dona.



La trobada va estar organitzada per la Plataforma 5N Tarragona, formada per col·lectius i organitzacions feministes del País Valencià, Illes Balears i Catalunya per la visibilització i eradicació de la violència de gènere. La manifestació va començar a la plaça Imperial Tarraco i va baixar per la Rambla Nova fins arribar al Balcó del Mediterrani. Un cop allà, els col·lectius presents van llegir un manifest a l’escenari, entre d’altres accions. Dues membres d’Stop Violències van participar explicant a l’audiència la situació respecte a la interrupció voluntària de l’embaràs i van demanar «solidaritat amb les dones d’Andorra», lema que van corejar els presents.



La festa feminista va acabar amb un pilar de quatre aixecat només per castelleres.