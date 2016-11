Notícia L’INAF rep prop de 600.000 euros més per fer front a litigis del ‘cas BPA’ La gran quantitat de demandes contra l’ens per l’afer de l’entitat bancària incrementa la despesa del 2017 L’antiga oficina central de Banca Privada d’Andorra (BPA) situada a l’avinguda Carlemany. Autor/a: TONY LARA

La gran quantitat de reclamacions administratives i demandes judicials que està rebent l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) en el marc de l’afer BPA i que preveu seguir rebent l’any que ve ha fet augmentar en gairebé 600.000 euros la partida de l’INAF per al 2017 que inclou els honoraris dels advocats externs. Segons consta en la memòria del pressupost de l’Institut per a l’any que ve, «la despesa en assessoraments externs també contempla els honoraris dels advocats externs que defensen l’INAF en les diferents demandes presentades contra l’INAF vinculades al cas BPA i que es preveu que s’allargaran en els propers exercicis i seguirà tenint un impacte important durant el 2017». En total, les despeses de l’INAF destinades a serveis exteriors passa d’1,3 milions d’euros el 2016 a 1,9 milions l’any que ve.



En el mateix document es detalla que aquest augment en la despesa d’assessoraments legals també inclou treballs relacionats amb l’adaptació del marc jurídic andorrà a les normes europees. Concretament exposa que l’increment «ve motivat principalment per l’augment de la despesa en els treballs realitzats per altres empreses, en 600.000 euros, per les despeses d’assessoraments legals per donar resposta al gran volum de reclamacions administratives i demandes judicials en el marc de l’afer BPA, així com pels assessoraments externs necessaris en relació amb les transposicions i implementacions de les normes europees al marc jurídic andorrà».



Crèdits ampliables / Així mateix, l’ens considera que és necessari incorporar al redactat del pressupost per a l’any vinent que certes partides puguin comptar amb «crèdits ampliables». Entre els dos subconceptes que podran fer ús d’aquesta clàusula s’hi pot trobar el de «treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics» que fa referència, precisament, a «les despeses d’assessoraments legals per defensa de l’INAF en el cas de litigis derivats de demandes judicials o reclamacions administratives» que no hagin estat notificades a l’Institut abans de l’elaboració dels comptes, «així com a les despeses per a estudis i treballs tècnics derivades de la implementació de l’Acord Monetari».



L’altre subconcepte fa referència a les remuneracions derivades «de la implementació de les modificacions legals en relació amb el Consell d’Administració de l’INAF».



7,1% més de despeses de personal / Dins de l’apartat de despeses, la memòria de l’INAF del pressupost del 2017 també ha previst un augment del 7,1% per a la incorporació de personal, ja que es creu que l’equip humà que té avui «és insuficient per poder assolir amb èxit els importants reptes que el sistema financer andorrà té per davant». Així, l’import pressupostat passa d’1,8 milions d’euros a 2,0 milions.



És per aquest motiu, remarca, que en el pressupost de l’any 2017 «s’han previst noves contractacions per poder complementar l’equip de Direcció General de l’INAF, així com ampliar l’equip tècnic», especialment per fer front a la implementació de l’Acord Monetari i a l’expansió del sistema bancari.



L’augment de costos derivats dels assessoraments externs i de la contractació de més recursos humans són la causa principal de l’augment de fins un 25% de les despeses de l’INAF per l’any que ve. D’aquesta manera, les despeses pressupostades arriben als 4,2 milions d’euros, davant dels 3,4 milions del 2016.



2,1% menys d’ingressos / Per contra, els ingressos totals previstos disminueixen un 2,1% respecte el 2016. Per al 2017 s’espera una entrada de 2,0 milions d’euros, mentre que per aquest exercici se’n preveuen 2,1 milions.



Segons justifica la memòria, aquesta baixada ve generada per la disminució de la previsió d’ingressos patrimonials «fruit de l’entorn actual de tipus d’interès i l’estimació sobre l’evolució del tipus d’interès de referència aplicables a les inversions pel següent exercici».



No obstant això, detalla, s’espera un augment de 150.000 euros en concepte de taxes respecte el pressupost de l’exercici actual.