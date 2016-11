Notícia L’ambaixador d’Israel a Andorra visita la ruta Perseguits i salvats Kunter coneix de primera mà els camins d’evasió dels jueus a la II Guerra Mundial Daniel Kunter, a la ruta ‘Perseguits i salvats’. Autor/a: Ràdio Seu

L’ambaixador d’Israel a Espanya i Andorra, Daniel Kunter, va visitar dissabte la ruta Perseguits i salvats a l’Alt Urgell. Aquest és el nom amb què la Diputació de Lleida ha senyalitzat i donat a conèixer el que van ser punts i camins d’evasió de persones jueves que fugien de l’Holocaust durant la II Guerra Mundial. A Kunter el va acompanyar el president de la Diputació, Joan Reñé, entre altres autoritats.



Concretament, Kunter, que ocupa el càrrec des de fa un any, va visitar passos de la ruta Coll de Pimés-la Seu d’Urgell, ubicats a Bescaran i Estamariu, com també la mostra permanent dedicada a Perseguits i salvats a l’Espai Ermengol, a la capital de l’Alt Urgell. Reñé va agrair la col·laboració que va mostrar l’ambaixador per internacionalitzar el projecte a Israel, tant pel seu vessant memorialístic com d’atracció turística pel Pirineu de Lleida.



La vicepresidenta de l’IEI, Rosa Pujol, i el vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, juntament amb els alcaldes dels municipis visitats i el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell van participat a la visita.